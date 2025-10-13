Иностранцы, которые не узаконили свой статус пребывания в России, обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит принудительное выдворение с наложением штрафа и пятилетний запрет въезд. Об этом в понедельник, 13 октября, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max.

«Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум пять лет для него будет закрыт въезд в Россию», — говорится в сообщении.

Володин напомнил, что 10 сентября 2025 года истек срок пребывания в России иностранных граждан, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц. Он представляет собой базу данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории страны.

С февраля 2025 года в реестр контролируемых лиц заносили тех, у кого:

отсутствуют документы или справки, необходимые для оформления миграционного статуса или гражданства,

не имеется регистрации по месту пребывания или месту жительства,

нарушены сроки прохождения обязательных процедур, в том числе ежегодного медосвидетельствования на наличие опасных заболеваний, а также разовой дактилоскопии и фотографирования,

не продлен патент, разрешение на работу, трудовой договор.

По данным МВД, на 1 сентября в реестр контролируемых лиц были внесены 770 тыс. иностранцев, треть из которых — женщины и дети. Как отметил Володин, в отношении них теперь действует новый миграционный режим — «режим высылки».

Так, иностранцам, которых включили в реестр контролируемых лиц, запрещено:

получать водительские права и управлять транспортными средствами;

приобретать или продавать автомобили и недвижимое имущество;

заключать брак;

открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках.

За январь-август 2025 года по причине нарушения миграционного законодательства из России было выдворено 35 тыс. иностранных граждан, добавил спикер Госдумы.

В сентябре Володин заявил, что приезжающие в Россию ради трудовой деятельности иностранные граждане не должны привозить в страну свои семьи.

С апреля 2025 года дети иностранцев проходят обязательное тестирование по русскому языку перед поступлением в школу. В случае неуспешной сдачи дается возможность повторно пройти тестирование через три месяца с другими заданиями. Если ребенок снова не сдаст экзамен, его родителей могут оштрафовать за невыполнение обязанностей по получению детьми общего образования.

Осенью стало известно, что правительство России планирует создать единую систему отслеживания детей иностранцев, не зачисленных в школы.

В октябре депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил RTVI, что в осеннюю сессию может быть разработан законопроект, обязывающий всех иностранных граждан иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС).