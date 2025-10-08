Граждане Индии стали в 22 раза чаще приезжать в Россию для работы, чем пять лет назад. Это следует из данных ФСБ о количестве прибывших иностранных граждан в Россию, с которыми ознакомился RTVI.

Если за первые два квартала 2021 года ФСБ зафиксировала только 813 въездов в Россию граждан Индии с рабочими целями, то за аналогичный период 2025 года таких въездов было уже больше 17,7 тыс.

По словам HR-эксперта Гарри Мурадяна, руководителя международного кадрового агентства по подбору персонала АМАЛКО и члена экспертного совета Госдумы по молодежной политике, такому росту числа рабочих поездок индусов в Россию есть несколько объяснений.

Основным фактором, который повлиял на изменение статистики, по словам эксперта, является острый дефицит рабочей силы в России, особенно в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве.

«Из-за ограничений для стран СНГ, традиционных поставщиков мигрантов, и изменения миграционной политики Россия начала активно привлекать рабочих из стран Южной Азии, главным образом из Индии», — сказал он.

Мурадян отметил, что ФСБ фиксирует «въезды, а не уникальных мигрантов, поэтому количество реально работающих в России индийцев меньше числа въездов, так как одни и те же люди могут ездить туда-обратно несколько раз».

«По квотам, которые формируются на основе потребностей работодателей и региональных запросов, в 2025 году выделено около 71 800 квот на привлечение индийских рабочих из общей квоты по иностранным работникам в 234 900 человек по России», — добавил эксперт.

По оценкам Мурадяна, число трудовых мигрантов, приехавших из Индии, в 2025 году может быть вдвое больше, чем годом ранее. При этом тенденция к увеличение их числа будет сохраняться.

Основными регионами, в которые могут приезжать индийские трудовые мигранты, Мурадян назвал Москву, Санкт-Петербург, а также Саратовскую, Ульяновскую и Ростовскую области, а основными сферами занятости таких рабочих — промышленность, сельское хозяйство и стройку, где ощущается наиболее острый дефицит кадров.