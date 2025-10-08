В осеннюю сессию может быть разработан законопроект, обязывающий всех мигрантов иметь полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом RTVI сообщил депутат Госдумы Михаил Матвеев. По его словам, российские страховые компании заинтересованы в решении этого вопроса.

Комментируя недавнее выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая призвала брать с неработающих россиян по 45 тыс. рублей в год за услуги ОМС, Матвеев заявил, что вряд ли есть механизм, который заставит неработающего человека это сделать.

Парламентарий также отметил, что ему не совсем понятно, почему сенатор озвучила именно эту цифру. Он добавил, что в страховых компаниях ему назвали сумму «намного меньше».

«Но пусть будет 45 тыс. рублей. В любом случае у нас получается странная ситуация: есть огромное количество неграждан России, которые заполнили страну, миллионы людей, которые вымывают огромные деньги из здравоохранения, и этого никто не замечает. А то, что у нас есть, давайте отыгрываться на наших гражданах?» — задался вопросом депутат.

Матвеев не исключил, что Матвиенко не просто так обратила внимание на эту проблему, но в любом случае «начинать нужно с другого» — с проблемы, которая касается мигрантов.

«Я общался с коллегами, с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, главой комиссии Госдумы по миграционной политике. Есть надежда, что в осеннюю сессию все-таки будет разработан законопроект на эту тему, либо я готов предложить свой, с учетом уже ранее отклоненного моего законопроекта», — сообщил депутат.

Он напомнил, что когда был избран депутатом Госдумы в 2021 году, его первая инициатива касалась «обязанности всех иностранных граждан, въезжающих на территорию России, иметь полис медицинского страхования».

«Я был поражен тем, сколько регионы тратят на мигрантов, которые не имеют полиса медицинского страхования, это огромные цифры. И меня очень удивило, когда Госдума этот законопроект отклонила, посчитав его “избыточным”», — добавил собеседник RTVI.

Несмотря на то, что часть мигрантов в России имеет полис ОМС, проблема в другом, уточнил Матвеев: из-за безвизового режима с отдельными государствами в страну «въезжает огромное количество членов семей тех людей, которые официально не работают».

«И у нас в соответствии с законодательством человеку, даже если у него нет полиса, оказывается бесплатная экстренная медицинская помощь по ряду направлений: это травмы, переломы, инфекционные заболевания и, в том числе, родовспоможение. А такая помощь достаточно дорогостоящая», — пояснил депутат.

По его словам, ключевой проблемой в данном случае является то, что при въезде в Россию мигранты не предъявляют полис ОМС, а должны его приобрести потом.