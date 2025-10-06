Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать трудоспособных неработающих граждан платить 45 тыс. рублей в год за обязательное медицинское страхование (ОМС). Это заявление прозвучало на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027—2028 годов.

Матвиенко заявила, что вопрос о финансировании медицинской страховки для неработающих является «чувствительным моментом». По ее мнению, среди этой категории граждан много трудоспособных, которые «не работают и, следовательно, не делают взносов за свое медицинское обслуживание», а всю финансовую нагрузку в итоге несут региональные бюджеты. По мнению Матвиенко, эту ситуацию необходимо пересмотреть.

После выступления министра финансов Антона Силуанова спикер Совфеда снова вернулась к этой теме, отметив, что у нее в данной ситуации нет вопросов к инвалидам, детям, пенсионерам и людям с ограниченным здоровьем.

«Но когда молодые, здоровые работоспособного возраста нигде не работают — это либо теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких доходов, источников они живут?» — заявила Матвиенко (все цитаты в тексте — по записи трансляции на странице телеканала Совфеда «Вместе-РФ» во «ВКонтакте»).

Она отметила, что в России работодатели в среднем в год выделяют 45 тысяч рублей на медицинское страхование каждого сотрудника, и предложила, чтобы неработающие платили эту сумму за себя сами.

По словам спикера Совета Федерации, «700 тысяч неработающих граждан Москвы» могут найти временную работу на несколько месяцев, чтобы покрыть расходы на обязательное медицинское страхование в размере 45 тысяч рублей. Она призвала коллег рассмотреть этот вариант, подчеркнув, что это не нарушает конституционных прав граждан.

«Получается, что те люди, которые честно работают, не в тени, получают зарплату, с их доходов работодатель платит медицинскую страховку, и они содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных неработающих просто так граждан. Но это же несправедливо, это неправильно», — заявила сенатор.

Матвиенко предположила, что внедрение этой меры значительно уменьшит финансовую нагрузку на региональные бюджеты, связанную с оплатой услуг для неработающего населения. Сенатор добавила, что «любой здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить», так как это «не колоссальные средства».

По данным ТАСС, проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год предусматривает расходы в размере 4,794 трлн рублей. Большая часть этих средств будет направлена из федерального бюджета в регионы для финансирования базовой программы ОМС.

Ожидается, что в 2026 году страховые взносы на ОМС и налоговые поступления вырастут почти на 430 млрд рублей, то есть на 11,3% по сравнению с текущим годом. Страховые взносы — основной источник доходов фонда, на который приходится 88,7% бюджета. Дефицит бюджета ФОМС в 2026 году составит 82,058 млрд рублей.