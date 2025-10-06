Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих граждан трудоспособного возраста платить ежегодный взнос в 45 тыс. рублей в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) — сумму, сопоставимую с тем, что работодатель перечисляет за одного сотрудника. Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с RTVI заявил, что такого рода идеи являются симптомом «болезни рынка труда и общества».

Бархота отметил, что с одной стороны, реализация инициативы поможет пополнить различные государственные социальные и пенсионные фонды, в том числе ОМС.

«С другой стороны, возникает закономерный вопрос: как мы дожили до такого общества, где есть молодые якобы специалисты, которые не хотят работать? И вообще тогда — на что они живут? То есть, какая доля заработной платы в доходах населения — особенно в этих когортах? И вот в этом-то надо по-хорошему разобраться», — заявил он.

По его мнению, то, что эта ситуация в принципе возникла, говорит о «болезни рынка труда, о болезни общества, о далеко идущих симптомах».

«Они связаны не только с тем, что человек не платит налоги или квазиналоги, а в том, что в нормальной ситуации такое должно быть невозможно. <…> Ситуация, когда у нас 99,9% имеют высшее образование и нигде не работают, это ненормально», — подчеркнул Бархота.

Эксперт не исключил, что в случае реализации предложения спикера Совфеда в России может появиться «институт фиктивной занятости».

«Это действительно затыкание иллюминатора подушкой. <…> Собрать можно эти 45 тысяч, да, но резко уменьшится число официально зарегистрированных неработающих. Люди просто устроятся на полставки — в вузы, малый бизнес, на фиктивные должности. Будет как с “резиновыми квартирами” у мигрантов, только в сфере занятости», — заявил он.

Эксперт напомнил, что в СССР безработица была практически невозможна, потому «просто не проживешь», а сегодня ситуация, когда молодые люди с высшим образованием живут без официального дохода, вызывает тревогу. При этом он не исключил, что при определенном развитии событий реализация идеи Матвиенко может привести к увеличению занятости «в каких-то сферах типа сантехников, дворников».

«Такое тоже возможно. Но мне почему-то кажется, что вот те граждане, которые умудряются проживать нигде работая, они очень далеки от реального трудового подвига, и они будут избегать этого по максимуму. В этом смысле вопрос очень серьезный», — добавил экономист.

При этом собеседник RTVI напомнил, что в условиях, когда ставится вопрос о сборах на медицинское страхование, общество начинает «серьезно беспокоить» вопрос о том, почему в годы, когда в России проводились такие масштабные мероприятия, как Олимпиада и Чемпионат мира по футболу, не шла речь о новых сборах, налогах на вклады и повышении НДФЛ.

«Конечно, можно затягивать гайки, но здесь действительно тот случай, когда ситуация, что человек нигде не работает, но проживает совершенно спокойно, — она ненормальна. Надо либо признать, вывести в какое-то легальное русло подобных товарищей, либо все-таки пытаться стимулировать занятость. Делать это можно разными способами, но не надо брендировать, что это повышение собираемости квазиналогов. Потому что все-таки важно дать человеку какой-то простор», — заявил Бархота.

По мнению эксперта, сейчас нужно сделать так, чтобы в обществе «престижно было быть работающим, а не бездельником».