Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать неработающих граждан трудоспособного возраста платить взносы в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) свидетельствует о том, что «у государства не хватает денег». Такое мнение в беседе с RTVI выразил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Что предложила Матвиенко

На парламентских слушаниях по проекту бюджета Матвиенко предложила ввести обязательные взносы в ФОМС для неработающих граждан трудоспособного возраста, а также для тех, кто получает доход неофициально. По ее словам, ежегодный платеж должен составлять около 45 тыс. рублей — столько же работодатель перечисляет за одного сотрудника. С инициативой сенатор обратилась к министру финансов Антону Силуанову, подчеркнув, что речь не идет о пенсионерах, детях или инвалидах.

«Но когда молодые, здоровые, трудоспособные люди нигде не работают. <…> Это либо теневая занятость, либо просто нежелание работать. Тогда возникает вопрос: за счет каких источников они живут?» — задалась она вопросом.

По мнению Матвиенко, бюджет несет «огромные расходы на неработающее население», а реализация ее предложения позволит устранить «сложившуюся несправедливость» и снизить нагрузку на казну.

Она привела пример Москвы, где, по ее словам, например, около 700 тысяч неработающих «могут два месяца поработать, чтобы заработать 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку», подчеркнув, что это «не нарушение конституционных обязательств».

По словам сенатора, трудящиеся граждане и их работодатели «содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, но неработающих просто так граждан», и «любой здоровый человек 45 тысяч в год может заплатить».

Матвиенко также призвала не затягивать с осуществлением этой инициативы.

«Денег не хватает и их хочется откуда-то взять»

Кульбака заявил RTVI, что у Матвиенко «очень странное мнение» по поводу неработающих людей. Таких, по его словам, в стране на самом деле не очень много.

Кульбака в беседе с RTVI назвал предложение Матвиенко «очень странным». По его словам, реальное число неработающих в стране невелико, а многие из тех, кто формально не числится в штате, зарегистрированы как самозанятые и уже платят налоги.

«Значит, меняйте законы, устанавливайте нормальные правила. Но вот такие поборы, опять же — непонятно откуда вычисленные… Это, скорее всего, означает, что внутри обоих парламентов есть понимание: денег не хватает, и хочется их откуда-то взять», — предположил экономист.

При этом собеседник RTVI усомнился в том, что предложение Матвиенко превратится в законодательную инициативу.