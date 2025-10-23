Мигранты должны покидать Россию сразу после завершения трудового договора, написал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Max. По его словам, полномочия в сфере внешней трудовой миграции будут переданы МВД.

Медведев считает, что в России в первую очередь необходимо создать эффективную систему организованного набора трудовых мигрантов.

«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — заявил он.

По его мнению, это позволит «предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе, которая достаточно серьезная по этому поводу».

Замглавы Совбеза России отметил, что сейчас главная цель в сфере миграции — это обеспечение национальной безопасности государства и защита рынка труда. При этом важно минимизировать нагрузку на социальную сферу и здравоохранение, уточнил он.

Бесконтрольная и нелегальная миграция, по его словам, «крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают», и с этим нужно бороться.

Согласно новым поручениям президента, продолжил Медведев, «ключевая роль в этой работе [в сфере внешней трудовой миграции] теперь возложена на МВД».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что те, кто не узаконил свой статус в России, обязаны покинуть Россию. Он напомнил, что в сентябре 2025 года закончился срок пребывания граждан, включенных в реестр контролируемых лиц.

До этого он сообщил, что регионы должны получить больше полномочий в рамках регулирования вопросов трудовой миграции, назвав такие меры правильными: «Когда мигрант, не зная языка, становится таксистом или работает в медицине, это недопустимо».

17 сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что для мигрантов должен действовать только один «честный» принцип: «приехал, подработал, уехал». По его словам, России не нужны семьи иностранных специалистов, и учить их детей в российских школах никто не обязан.