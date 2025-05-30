Глава МЧС Александр Куренков заявил, что остался недоволен итогами проверки системы оповещения, в связи с чем ее необходимо совершенствовать, пишет «Интерфакс». Также, по мнению министра, в модернизации нуждается система гражданской обороны России.

«Я не доволен прошедшей проверкой оповещения», — сказал Куренков на встрече с журналистами.

Последняя проверка систем оповещения населения проводилась в России 5 марта 2025 года.

По словам Куренкова, существует много различных средств оповещения, в том числе домофоны. «С их помощью можно доводить общий сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“», — отметил глава МЧС.

Куренков заявил о необходимости максимального охвата населения системой оповещения

Несмотря на имеющиеся сложности в рамках всей страны, Куренков ставит задачу выстроить эффективную систему оповещения.

«В некоторых регионах это достаточно сложно, в частности на Северном Кавказе, но это одна из важнейших задач МЧС», — указал он.

В то же время Куренков заявил о необходимости модернизировать систему гражданской обороны России, которая «должна максимально защитить население». По его словам, в планах МЧС — дооснащение защитных сооружений, укрытий, восстановление и приведение в порядок подвалов жилых домов и зданий. Для реализации этих планов ведомство запросило у Минфина 155 млрд рублей.

Во времена Советского союза система гражданской обороны «была грандиозная и делалась абсолютно верно», отметил Куренков.