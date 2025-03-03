5 марта МЧС проведет проверку систем оповещения населения по всей стране, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки будут запускаться электросирены и громкоговорители. Помимо этого, эфир общедоступных теле- и радиоканалов будет замещаться трансляцией сообщения: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!»

«Проведение всероссийского мероприятия необходимо, чтобы убедиться в работоспособности системы оповещения и повысить готовность дежурных служб к возможным чрезвычайным ситуациям», — пояснили в министерстве.

В МЧС также уточнили, что такая проверка представляет собой плановое мероприятие и проводится дважды в год в отношении всех элементов систем оповещения населения. Задачей систем оповещения населения является своевременное доведение сигнала «Внимание всем!» до жителей страны в случае возникновения угрозы или чрезвычайной ситуации как природного, так и техногенного характера.

Заместитель главы МЧС Антон Герасимов также рассказал Comnews о готовящихся изменениях в работе систем оповещения.

«Необходимо расширять каналы доведения информации до населения, активно используя для этой цели цифровые экосистемы и повсеместно установленные устройства — дисплеи, рекламные экраны, домофоны, громкоговорители», — сказал он.

Примером такой работы он назвал интеграцию мобильного приложения ведомства с соцсетями в нескольких регионах страны. Помимо этого, планируется интегрировать приложение с рекламными дисплеями такси и прочими цифровыми рекламными поверхностями.

В декабре глава МЧС Александр Куренков сообщил о планах по оповещению россиян о чрезвычайных ситуациях через домофоны, однако отметил, что этот способ оповещения не позволит полностью заменить такие традиционные средства, как радио- и телевещание.

Министр также отметил, что его ведомства уже применяет домофоны с такой целью в Курской, Белгородской и Брянской областях. По словам Куренкова, аналогичная система уже была протестирована в Санкт-Петербурге, Липецкой и Владимирской областях, а также в Пермском крае.