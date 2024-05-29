Места в середине и конце составов поездов — самые безопасные при терактах с подрывом, сказал глава МЧС России Александр Куренков на Форуме социальной рекламы, передает РИА Новости.

«Мы можем себе предположить, что террористический акт из нашей жизни не исключается. В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне», — отметил министр.

По словам Куренкова, при подрыве вагоны будут догонять следующие.

«Соответственно, мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место либо в конце поезда, либо в середине», — пояснил глава ведомстве.

Министр добавил, что необходимо обучать мерам безопасности в любой ситуации, в какой бы человек ни оказался.

4 марта ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области.

14 мая в Приволжской железной дороге сообщили, что в Волгоградской области вагоны грузового поезда из-за «вмешательства посторонних лиц» сошли с рельсов. Baza сообщал, что причиной схода грузового поезда стала атака беспилотника.

16 мая ФСБ сообщила о задержании двух человек по делу о планировании подрыва железной дороги в Крыму. По данным спецслужбы, они «осуществляли фотографирование и отправку противнику мест проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса» на полуострове. В апреле 2024 года, по информации ФСБ, они изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское в Ленинском районе Крыма. Их задержали «в момент совершения преступления», добавили в ведомстве.