ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Дело возбуждено “по факту повреждения моста” по п. «а» ч. 2 ст. 281 (“Диверсия”).

В спецслужбе подчеркнули, что неразорвавшееся взрывное устройство, которое обнаружили на мосту, обезвредили, линию признали пригодной для использования и восстановили движение поездов.

Взрыв на железнодорожном мосту через Чапаевку произошел утром 4 марта. Никто не пострадал.