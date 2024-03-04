В Самарской области утром 4 марта произошло ЧП на железной дороге, передает 63.RU со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях. По информации телеграм-канала Baza, на перегоне Звезда — Чапаевск произошел подрыв опоры железнодорожного моста. Официальных сообщений об инциденте пока не поступало.

Что произошло

Как пишет Baza со ссылкой на источники, неизвестные попытались подорвать опору железнодорожного моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам собеседников канала, звук взрыва был слышан около 6:15 утра по местному времени. Baza утверждает, что, по предварительным данным, на мосту было заложено самодельное взрывное устройство.

Источники телеграм-канала также сообщили, что повреждения получили металлоконструкции и ограждение моста. Бетонная опора, по предварительным данным, не повреждена.

«Движение поездов по мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы. Сейчас в регионе объявлен план «Загорск»», — передает Baza.

О взрыве на железнодорожном мосту рядом с Чапаевском также сообщили ТАСС в оперативных службах. «Около 5 часов утра произошел хлопок на железнодорожном мосту через реку Чапаевка», — сказал собеседник агентства.

Телеграм-канал «СамараДТП» со ссылкой на «информацию подписчиков» утверждает, что подрыв произошел приблизительно в 6.30 по местному времени.

«Жертв нет. Идет расследование данного происшествия», — говорится в сообщении.

Об отсутствии пострадавших в результате инцидента также сообщили в РЖД. Перевозчик назвал произошедшее на железнодорожном мосту «инцидентом».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографию моста после взрыва.

Источник 63.RU рассказал, что на месте ЧП работают сотрудники Росгвардии и саперы. В то же время местные правоохранительные органы не смогли подтвердить или опровергнуть сообщения о взрыве на железнодорожном мосту, отмечает портал.

Задержки поездов

После подрыва моста движение поездов на перегоне Звезда-Чапаевск задерживается. Представители Куйбышевской железной дороги сообщили 63.RU, что на этом участке «действительно наблюдается задержка», но не уточнили причины.