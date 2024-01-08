Днем 8 января на железной дороге под Нижним Тагилом Свердловской области произошел взрыв, сообщил телеграм-канал Baza. В то же время местные ведомства заявили, что был зафиксирован «хлопок» без взрыва. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее об инциденте — в материале RTVI.

Что произошло

Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, предварительно, сработало взрывное устройство. По информации канала, неподалеку от места взрыва было найдено еще одно взрывное устройство.

Baza сообщила, что инцидент произошел в районе станции Сан-Донато, рядом с которой расположена нефтебаза.

«112» утверждает, что взрывное устройство было закреплено на одной из цистерн состава, который выдвинулся с нефтебазы утром 8 января. Еще одно взрывное устройство нашли «на магните на соседней бочке», сообщает канал.

«Первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охраняли вагоны с металлом неподалеку. Они осмотрели место, нашли повреждённую цистерну и еще одно взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Территорию вокруг места взрыва оцепили, добавляет «112».

Что говорят власти

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры ТАСС заявили, что на железной дороге в Нижнем Тагиле произошел «некий хлопок».

«Устанавливаем обстоятельства произошедшего. Организованы проверочные мероприятия. Предварительно, никто не пострадал, железнодорожная инфраструктура тоже», — заявили в ведомстве.

Агентству РИА Новости в прокуратуре заявили, что «взрыва как такового не было». «Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура цела», — добавил представитель ведомства.

В антитеррористической комиссии Свердловской области также назвали произошедшее «хлопком» и подтвердили, что инцидент произошел вблизи станции Сан-Донато. По данным ведомства, схода железнодорожных вагонов не последовало. Кроме того, не зафиксировано повреждений железнодорожного полотна.

«По данным оперативных служб, около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб <…> Проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента.», — говорится в сообщении.

В РЖД после инцидента сообщили, что движение поездов на участке Нижний Тагил — Гороблагодатская, где расположена станция Сан-Донато, ограничено «в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами», говорится в сообщении в телеграм-канале Свердловской железной дороги. Перевозчик не исключил возможность задержки нескольких пассажирских поездов, следующих по этому направлению.