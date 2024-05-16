ФСБ задержала двух человек по делу о планировании подрыва железной дороги в Крыму. Об этом говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

По данным ведомства, один из задержанных — россиянин 1999 года рождения — в октябре 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он привлек к «выполнению заданий» свою сожительницу 2000 года рождения, утверждает ФСБ.

Как сообщает ведомство, они «осуществляли фотографирование и отправку противнику мест проживания военнослужащих, позиций российских средств противовоздушной обороны, а также координаты объектов топливно-энергетического комплекса» в Крыму.

В апреле 2024 года, согласно данным ФСБ, они изъяли из схрона в Севастополе взрывное устройство, которое пытались заложить под железнодорожное полотно около села Октябрьское в Ленинском районе Крыма. Их задержали «в момент совершения преступления», подчеркивает спецслужба.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (подготовка к теракту), а также ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт взрывных устройств). Оба фигуранта дела арестованы, они признали вину и сотрудничают со следствием, отмечает ФСБ.

Спецслужба также обнародовала видеозапись с задержанным, его опубликовало РИА Новости. «Требовали любую информацию, касающуюся либо военнослужащих, либо военных объектов Российской Федерации. Просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял. У них также была идея передать беспилотник небольшой, научить меня им управлять. <…> И ударить им предположительно по средствам ПВО — тоже в районе Керчи», — рассказывает мужчина на кадрах.

13 мая Верховный суд Крыма приговорил пятерых граждан Украины к лишению свободы сроком до 16 лет за шпионаж в пользу СБУ. По данным ФСБ, фигуранты дела собирали и передавали украинской спецслужбе данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений российской армии на Украине.