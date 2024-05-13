Верховный суд Республики Крым приговорил пятерых граждан Украины к лишению свободы сроками до 16 лет по статьям о шпионаже (ст. 276 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, фигуранты дела передавали ВСУ информацию о численности и передвижении ВС России в зоне боевых действий на Украине.

«Вступили в законную силу решения <…> о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже», — говорится в сообщении.

Силовиками были установлены пять причастных к преступлению граждан: Николай Петровский 1993 года рождения, Сергей Котов 1972 года рождения, Иван Козлов 1988 года рождения, Сергей Арефьев 1992 года рождения и Александр Заривный 1968 года рождения. По данным ведомства, они собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений российской армии на Украине.

«Им назначено наказание в виде лишения свободы: Петровскому Н.Н. сроком на 16 лет, Котову С.А. сроком на 15 лет, Козлову И.В. и Арефьеву С.А. сроком на 11 лет, Заривному А.Г. сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указали в ФСБ.

Утром 13 мая ФСБ отчиталось о задержании бывшего сотрудника «Яндекса» за финансирование ВСУ. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Накануне также был задержан подозреваемый в шпионаже и передаче данных об объектах военной структуры Приморского края представителям главного управления разведки (ГУР) житель Владивостока, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Ведомство поделилось кадрами задержания мужчины, на которых он раскаивается и признает, что «информация, которую он собирал и передавал, могла быть использована против российских вооруженных сил».

В середине апреля издание «Верстка»* со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде России сообщало, что по статьям о госизмене и шпионаже в России вынесли рекордное число обвинений за последние 14 лет.

В 2023 году суды признали виновными по статье о государственной измене 39 россиян, включая двух женщин. До этого максимальное число осужденных по этой статье зафиксировали в 2022 году, когда виновными были признаны 16 человек.

Кроме того, за прошлый год девять иностранных граждан признали виновными в шпионаже. Для сравнения «Верстка»* привела статистику 2022 года, когда по этой статье осудили всего одного иностранца, а также данные 2018 года, когда приговорили к заключению четырех человек за шпионаж.

Издание отмечает, что по делу о разглашении гостайны в 2023 году осудили 73 человека, в том числе четырех женщин. Этот показатель побил рекорд 2022 года, когда по этой статье приговорили 69 человек.

Всего же за прошлый год российские суды вынесли обвинительные приговоры по уголовным статьям 589 тыс. человек, следует из статистики Судебного департамента.

* признано Минюстом России иноагентом