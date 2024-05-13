Уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ) было заведено против бывшего сотрудника компании «Яндекс», проживающего в Нижегородской области, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС. По данным ведомства, задержанный якобы финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

«ФСБ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО «Яндекс», причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ», — сообщили в ведомстве.

На кадрах задержания видно, что при обыске у подозреваемого силовики обнаружили учебник English in use, а также кошелек российскими рублями и иностранной валютой. Сам задержанный во время допроса признался, что «негативно относится к действующей власти, участвовал в акциях протеста», а также переводил деньги украинской благотворительной организации после начала боевых действий на Украине.

В середине апреля издание «Верстка»* со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде России сообщало, что по статьям о госизмене и шпионаже в России вынесли рекордное число обвинений за последние 14 лет.

Согласно статистике, в 2023 году суды признали виновными по статье о государственной измене 39 россиян, включая двух женщин. До этого максимальное число осужденных по этой статье было зафиксировано в 2022 году, когда виновными были признаны 16 человек. По данным судебного департамента, большинство осужденных в 2023 году — это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Всего же за прошлый год российские суды вынесли обвинительные приговоры по уголовным статьям 589 тыс. человек, следует из статистики Судебного департамента. В сравнении с данными последних трех лет это самый низкий показатель. Так, в 2022 году по обвинению в уголовных преступлениях в первой инстанции были осуждены 614,7 тыс. человек, в 2021 году — 601 тыс., а в 2020 году — 563 тыс. человек.

Кроме того, за прошлый год девять иностранных граждан признали виновными в шпионаже. Для сравнения «Верстка»* привела статистику 2022 года, когда по этой статье осудили всего одного иностранца, а также данные 2018 года, когда приговорили к заключению четырех человек за шпионаж.

Издание отмечает, что по делу о разглашении гостайны в 2023 году осудили 73 человека, в том числе четырех женщин. Этот показатель побил рекорд 2022 года, когда по этой статье приговорили 69 человек.

В 2023 году были вынесены приговоры многим медийным лицам, критически отзывавшимся о военном конфликте на Украине. Большинство из них были осуждены заочно по статье о распространении фейков о российской армии (статья 207.3 УК), так как покинули Россию после начала вышеупомянутых событий. Среди них — медиаменеджеры Петр Верзилов* и Илья Красильщик, режиссер Иван Вырыпаев, писатель Дмитрий Глуховский*, блогер Максим Кац* и политик Владимир Кара-Мурза*.

* признаны Минюстом России иноагентами