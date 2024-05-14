Вагоны грузового поезда из-за «вмешательства посторонних лиц» сошли с рельсов в Волгоградской области, говорится на сайте Приволжской железной дороги. По предварительным данным, пострадавших нет.

«По предварительной информации, сегодня в 1:15 (мск), в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, на станции Котлубань Приволжской железной дороги произошел сход вагонов в составе грузового поезда», — сказано в сообщении.

Движение поездов в районе станции Котлубань было приостановлено, для устранения последствий схода на место направлены восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда.

В 06:02 движение открыли по одному пути. С опозданиями следуют два поезда — один из Волгограда в Санкт-Петербурга, второй — в обратном направлении.

Как отмечает Baza, причиной схода грузового поезда стала атака беспилотника. Официально эта информация подтверждена не была. По данным телеграм-канала, в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом. Также Baza пишет, что одна цистерна взорвалась, произошел разлив топлива и загорелась трава.

Всего, как сообщает канал, с рельсов сошли девять вагонов. По информации Baza, сейчас возгорание локализовано, но полностью его потушить пока не удалось.