Куба предоставляла «услуги безопасности» Венесуэле, а взамен получала деньги и нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также призвал Гавану заключить сделку с Вашингтоном. Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес отверг угрозы американского лидера, назвав Америку угрозой для всего мира.

«Куба много лет жила за счет больших объемов нефти и денег, поступающих из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла “услуги безопасности” для последних двух венесуэльских диктаторов, но больше этого не будет! Большая часть этих кубинцев мертва в результате состоявшейся на прошлой неделе атаки США, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали ее в заложниках столько лет», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, теперь у Венесуэлы есть США и их «самые мощные вооруженные силы в мире». Он подчеркнул, что Куба больше не будет получать ни нефти, ни денег от Каракаса.

«Я настоятельно предлагаю им заключить сделку, пока не стало слишком поздно», — добавил республиканец, не уточнив, что имеет в виду.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил телеканалу NBC News, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американскими военными 3 января, охраняли именно кубинцы. Правительство Кубы позднее сообщило о гибели 32 кубинских граждан во время американской операции.

Слова Трампа прокомментировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. В соцсети X он написал, что Гавана «не получает и никогда не получала денежной или материальной компенсации за услуги безопасности».

Кубинский дипломат также подчеркнул, что, в отличие от США, у Кубы «нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным принуждением против других государств».

«Как любая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые осуществляют свое собственное право развивать торговые отношения без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США. Право и справедливость на стороне Кубы. США ведут себя как криминальный и неконтролируемый гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», — заявил Родригес.

Кроме того, слова Трампа прокомментировал и кубинский лидер Мигель Диас-Канель.

«Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она не представляет угрозы. Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови», — заявил он.

Ранее венесуэльский министр внутренних дел Диосдадо Кабельо рассказал, что в результате американской операции по захвату Мадуро погибло около 100 человек и примерно столько же получили ранения.

Он подчеркнул, что погибшие «не имели отношения к конфликту» — это были «мирные жители, женщины, которые находились в своих домах» и пострадали от «мощных бомб».

Газета The Guardian писала, что венесуэльская армия опубликовала список из 23 погибших военнослужащих. На этой неделе в Венесуэле прошли похороны нескольких солдат. Трамп ранее заявлял, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб, хотя некоторые получили ранения.