В какой момент противник российской армии окончательно утратит способность к сопротивлению, и что произойдёт потом? В преддверии четырёхлетия начала СВО военкор Тимофей Ермаков объясняет, кому выгодно продолжение конфликта на Украине и при каких сценариях он может завершиться в 2026—2027 годах.

Из-за чего конфликт не удалось закончить быстро

Любая страна, вступая в боевые действия, рассчитывает закончить их быстро. Так было всегда — с наполеоновскими кампаниями, с Крымской войной, с обеими мировыми войнами. Германия в 1941 году разрабатывала план «Барбаросса» как молниеносную операцию — блицкриг. Россия входила в Первую мировую с крупнейшей армией в мире и при этом столкнулась с теми же проблемами, что и все остальные участники: быстрой победы не случилось.

Сейчас история повторяется. Быстрого завершения конфликта не получилось ни у нас, ни у украинской стороны. Мы снова оказались в позиционной войне — примерно там, где человечество находилось сто лет назад. Тогда пулемёты и закрытые огневые позиции не давали пехоте продвигаться — именно эта проблема породила штурмовые войска. Выход из тупика в XX веке дала механизация: во Вторую мировую бронекулаки прорывали фронты — сначала немецкие танки, потом советские Т-34. Каждый раз технологический рывок менял характер боевых действий.

Сегодня такой прорыв снова заблокирован — только не пулемётами, а дронами. Пока не созданы системы РЭБ и способы противодействия дронам на оптоволокне, способные надёжно закрыть «малое небо», обе стороны вынуждены наступать мелкими штурмовыми группами — медленно, с огромными потерями и без возможности оперативного манёвра. Обе стороны действуют как слепые котята: движутся в неизвестности, пробуют новые варианты — как правило, не очень рабочие. В этом нет чьей-то конкретной вины.

Никто пока не добился технологического превосходства, которое изменило бы характер боевых действий.

Верно ли утверждение, что «Украина выстояла»

Тезис о том, что украинское государство выстояло и потому СВО проиграна Россией, — манипуляция, игнорирующая реальное положение дел.

Да, в 2022 году Россия отошла из Харьковской и Херсонской областей. Но это был вынужденный манёвр перегруппировки: фронт оказался слишком растянутым, войск не хватало удерживать одновременно и юг, и северо-восток — Купянск, Изюм, Балаклею. Отход был нашей инициативой. Украинская сторона записала это себе в «освобождение» этих территорий — да ради бога! Но больше ничего подобного не случилось.

Контрнаступление ВСУ 2023 года закончилось в деревне Работино. Они планировали выйти к Мелитополю, перерезать сухопутный коридор в Крым, а возможно — и к Бердянску с выходом к Азовскому морю. В итоге ни одна из стратегических целей не была достигнута, украинской техники уничтожено огромное количество, потери личного состава ВСУ — колоссальные.

При этом Россия ведёт непрерывное наступление уже почти два года — начиная с боёв за Соледар и Артёмовск (украинское название Бахмут). Где-то быстрее, где-то медленнее, но фронт движется постоянно, даже зимой. Нынешняя зима на Донбассе суровая — с морозами и снегом — и всё равно продвижение идёт. С военной точки зрения это нетривиально: зимой армии, как правило, стоят, перегруппировываются, подвозится снаряжение и продовольствие. Тем не менее, продвижение не прекращается.

О ресурсах сторон: чего не замечают сторонники Украины

Есть фактор, который в проукраинском дискурсе принято не замечать: Россия так и не задействовала мобилизационный резерв в полном объёме. Армия остаётся преимущественно контрактной — люди подписывают договоры добровольно, второй волны мобилизации не объявлено.

На украинской стороне картина принципиально иная. По официальным данным, число дезертиров приближается к 600 тысячам человек — это три общевойсковые армии, которые просто сбежали с фронта. Их призвали, а они ушли. Ещё около двух миллионов уклонились от призыва вовсе. Фактически проводится тотальная мобилизация с принудительным призывом, в том числе в малых городах и сёлах, где людям практически некуда деться. Достаточно посмотреть на то, что происходит, например, на улицах Одессы — видеозаписи с работой сотрудников ТЦК расходятся по сети.

Люди на фронте оказываются в ловушке. Сдаться в плен — отдельная задача со смертельными рисками.

Могут убить как свои, так и чужие. Поэтому чаще всего они сидят в обороне и при первой возможности, когда штурмовые группы подходят вплотную, сдаются сами. Это происходит повсеместно.

Нынешние украинские контратаки в районе Гуляйполя и на Запорожском направлении объясняются не реальным наступлением, а демонстрацией для внешней аудитории. В условиях возобновившегося переговорного процесса необходимо показывать, что сопротивление продолжается и западная помощь оправдана. Там, где ВСУ удаётся занять сёла в «серой зоне», ВС РФ выбивают их оттуда достаточно быстро. На что-то масштабное украинская армия в нынешних условиях уже не способна.

Почему Европа не заинтересована в мире

И здесь уместно задать неудобный вопрос: кому вообще выгодно, чтобы конфликт закончился?

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall по итогам 2024 года нарастил выручку на 36% — до почти €10 млрд, что практически вдвое больше довоенного уровня 2021 года. Акции концерна с начала полномасштабных боевых действий выросли примерно в 18 раз. Глава концерна Армин Паппергер прямо заявляет, что мира в 2026 году ждать не стоит. Удивительно ли это, если оборонная индустрия переживает невиданный бум?

Но дело не только в оружейниках. Государственные деньги идут в бюджет другой страны — проверить реальные расходы крайне сложно, нужные бумаги можно прислать какие угодно. С точки зрения коррупции — схема идеальная.

Добавьте политическое позиционирование: европейские лидеры называют поставки дальнобойного оружия «путём к миру». Но совершенно непонятно, как это может приблизить мир, это лишь эскалирует конфликт. Так что заявления из европейских столиц часто производят впечатление нелогичных с точки зрения прекращения войны, но вполне логичны с точки зрения её продолжения.

За Зеленским стоят США, которые торгуются за цену выхода, Великобритания и практически вся Европа. Формальных исключений два — Венгрия и Словакия, хотя и они до последнего времени поставляли дизельное топливо для украинской техники (а она ведь должна на чём-то ездить). Только сейчас Будапешт объявил о прекращении поставок — на исходе четвёртого года войны.

Почему Зеленский не пойдёт на переговоры добровольно

Понудить Зеленского к радикальным шагам может только ситуация на поле боя. Политических оснований для добровольного отвода войск с Донбасса у него нет никаких: это был бы конец политической карьеры, а возможно, и физической жизни. Костяк наиболее идеологизированных подразделений категорически против любых территориальных уступок. Традиции «народного гнева» на Украине за последние двадцать лет весьма богатые: Зеленский прекрасно понимает, что добровольный отход с Донбасса может обернуться маршем на Киев.

Переговоры в нынешнем формате — это в лучшем случае обмен пленными. Именно этим объясняется участие в российской делегации Владимира Мединского, который вёл переговоры в Стамбуле в 2022 году: тогда договорились только об обмене пленными. После следующих переговоров в Абу-Даби тоже менялись пленными. Судя по всему, сейчас финал будет тем же — последний раунд, вероятно, пройдёт по формуле «всех на всех плюс тела погибших».

Любое соглашение при нынешнем раскладе рискует повторить судьбу Минских договорённостей, которые были временным перемирием без устранения первопричин конфликта.

Именно об этом, применительно к обсуждаемым договорённостям, говорит и Лавров.

Два сценария на 2026—2027 годы

Ближайшие два года будут переломными. Вопрос лишь в том, каким именно путём.

Первый сценарий — технологический прорыв в области РЭБ. Если одна из сторон научится надёжно закрывать «малое небо» от дронов, характер войны изменится кардинально. Вернутся механизированные прорывы, бронекулаки, огневые валы артиллерии — всё то, чему учат в военных академиях. Чья сторона первой добьётся этого рывка, та и получит решающее преимущество.

Второй сценарий — продолжение медленной мясорубки. Россия продвигается непрерывно, ресурсы украинской армии постепенно истощаются. Когда они окончательно иссякнут, фронт может рухнуть. Именно в этот момент следует ожидать максимального переговорного давления с самыми заманчивыми предложениями, а также вероятных провокаций — в том числе вокруг Калининграда.

Калининградская область отделена от основной части России территорией Литвы и Белоруссии. Сувалкский коридор — узкий перешеек между Польшей и Литвой — давно обсуждается как потенциальная точка напряжённости. Советник президента Николай Патрушев уже говорил публично, что никакие блокады нам не страшны, — значит, эту тему прорабатывают в верхах. Прибалтика, кстати, в случае реализации такого сценария формально окажется права в своих многолетних предостережениях — пусть и сама немало сделала для того, чтобы ситуация зашла именно в этот тупик.

Главный внутренний риск для России — усталость общества. Рост налогов, повышение утилизационного сбора, высокая ключевая ставка, замедление популярных мессенджеров — всё это копится. Власти опасаются широкой мобилизации ещё и потому, что не подготовили к ней людей — так же, как не подготовили к самому началу специальной военной операции в феврале 2022-го. Тогда для большинства граждан это стало настоящим шоком: работа с общественным мнением заблаговременно не велась. Повторять тот опыт никто не хочет.

Тем не менее военные цели остаются неизменными. Эта битва — не просто территориальный спор. Это вопрос субъектности России в мире, её способности действовать независимо и добиваться поставленных задач вопреки давлению.

Отступать от этого никто не намерен — чего бы это ни стоило.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции