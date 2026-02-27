США выступают за снятие ограничительных мер с России в случае достижения договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление американский лидер Дональд Трамп сделал в разговоре с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Техас, отвечая в том числе на вопросы ТАСС.

«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», — так Трамп отреагировал на вопрос о стремлении снять рестрикции с России и нарастить торгово-экономическое взаимодействие.

Американский лидер также добавил, что стремится к скорейшему разрешению ситуации на Украине. Он выразил надежду на быстрое завершение кризиса. Трамп также упомянул, что говорил с президентом России Владимиром Путиным и хотел бы видеть окончание боевых действий. При этом глава Белого дома не уточнил, идет ли речь о новом контакте на высшем уровне.

Соединенные Штаты начали вводить ограничения в отношении России после присоединения Крыма в 2014 году. В дальнейшем санкционный режим неоднократно расширялся и ужесточался.

В Москве считают такие меры Запада незаконными. В Кремле отмечали, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», в связи с чем у России выработан «определенный иммунитет».

Как сообщает The Economist, Россия предложила США $12 трлн в обмен на отмену санкций. Журнал указывает, что диалог с российской стороной «привел к появлению множества предложений», однако заключить мирное соглашение сторонам не удалось. При этом, по информации издания, параллельно с основной линией переговоров представители Кремля и Белого дома «обсуждали деловые вопросы».

Один из собеседников издания сообщил, что договоренность на $12 трлн в обмен на отмену санкций якобы уже могла быть достигнута. The Economist также отмечает усиливающиеся в Европе опасения, что президент США Дональд Трамп к июню может вынудить Украину пойти на значительные уступки ради экономической выгоды.