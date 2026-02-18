США в рамках переговоров о завершении конфликта на Украине предположительно обсуждают возможность снятия санкций с России в обмен на масштабные экономические договоренности, которые Москва оценивает в $12 трлн. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания, в течение последнего года параллельно шли два трека переговоров между США и Россией. Первый — официальные консультации по вопросам урегулирования конфликта на Украине, которые не привели к прогрессу ни по территории, ни по гарантиям безопасности для Киева. Второй — отдельные обсуждения потенциальных бизнес-сделок между представителями Кремля и Белого дома.

Украинский президент Владимир Зеленский со ссылкой на разведку своей страны сообщил, что Москва якобы пообещала Вашингтону пакет экономических сделок в обмен на смягчение санкций. По информации инсайдеров, эти предложения уже предварительно согласованы.

В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп может ускорить процесс урегулирования к июню 2026 года и пойти на значительные уступки России, рассчитывая на экономические выгоды.

Что предлагает Россия

Как стало известно The Economist, перед августовской встречей на Аляске российского лидера Владимира Путина с американским коллегой в Совете национальной безопасности России подготовили записку, объясняющую, как преподнести «величайшую сделку» Трампу.

С апреля прошлого года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встречался со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом не менее девяти раз, отмечает издание. По его данным, лица из окружения семьи Трампа вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах.

Американской стороне якобы предложили:

— арктическую нефть и газ;

— редкоземельные металлы;

— центр обработки данных с ядерной энергоустановкой;

— строительство тоннеля под Беринговым проливом.

Наибольший интерес для Вашингтона представляют крупные энергетические и сырьевые проекты. Речь идет о разработке месторождений в Западной Сибири и Арктике, включая проект «Восток Ойл» «Роснефти» стоимостью около $160 млрд. Также обсуждаются запасы редкоземельных металлов в российской Арктике — по оценкам, 29 млн тонн, что эквивалентно 74 годам мировой добычи.

Сколько это стоит на самом деле

Сумма в $12 трлн, которая в шесть раз превышает годовой ВВП России, выглядит явно завышенной и, возможно, используется для популистских целей. Аналитики The Economist, опросившие десятки бывших чиновников и экспертов, пришли к выводу, что реальные цифры значительно скромнее.

Даже при оптимистичном сценарии — возврате импорта на уровень 2021 года (90 млрд евро для ЕС) и доле США в 50% — годовой доход американских компаний составит около $340 млрд. Но это выручка, а не прибыль. Рассчитывать на обещанные триллионы в течение десятилетий нереалистично, указывает издание.

Эксперты отмечают, что реализация масштабных проектов сопряжена с серьезными рисками. В отношении России действует около 23 тысяч санкционных ограничений. Их отмена потребует согласования не только с Конгрессом США, но и с европейскими союзниками, которые вряд ли последуют примеру Вашингтона.