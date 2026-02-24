Специальная военная операция против Украины превратилась в масштабное противостояние России и стран Запада, заявил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, планировал ли президент, что конфликт будет длиться четыре года.

По словам Пескова, изначально спецоперация была направлена против Киева, который «занимался физическим уничтожением людей» на востоке Украины. Со временем конфликт перерос в масштабное противостояние с западными странами, отметил он.

«СВО де-факто, после прямого вмешательства в этот конфликт Европы и США, превратилась в более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали и вынашивают цель по сокрушению нашей страны», — заявил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля подчеркнул, что за четыре года, которые длится спецоперация, в России произошла «феноменальная консолидация общества вокруг президента», а также углубилось понимание международных процессов.

«В России открылись глаза на <…> то как дальше выстраивать отношения со многими организациями и столицами. Это важные четыре года, страна будет идти дальше, эти четыре года останутся в памяти людей», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента прокомментировал и публикацию украинского лидера Владимира Зеленского, который написал, что России не удалось достичь своих целей. Песков согласился с этим утверждением и заявил, что главная цель СВО — это обеспечение безопасности жителей востока Украины.

«Это главная цель. Но полностью цели не достигнуты, поэтому СВО продолжится», — заключил представитель Кремля.

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников писала, что конфликт России и Украины может продлиться еще от года до трех. По словам собеседников издания, Зеленский уже якобы распорядился разработать план боевых действий на три года.

По информации главного корреспондента газеты Бояна Панчевски, перед отъездом на Мюнхенскую конференцию по безопасности Зеленский собрал ближайших сотрудников президентского офиса и советников. На неформальной встрече президент Украины якобы рассказал им о провале переговоров и призвал разработать план «еще на три года войны».

В офисе президента Украины отвергли информацию из публикации WSJ, назвав ее «тупым фейком». Как заявил УНИАН советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, президент не проводил такой разговор, не высказывался негативно о процессе мирного урегулирования и не ставил задачу готовиться еще к трем годам конфликта.

По словам спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в ближайшие три недели можно ожидать новостей о личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Дональд Трамп, вероятно, откажется принимать участие во встрече, если на ней не удастся заключить мирную сделку.