Вооруженный конфликт на Украине, вероятно, продлится еще от одного до трех лет. Такой срок назвали The Wall Street Journal (WSJ) высокопоставленные европейские чиновники. Сам украинский президент Владимир Зеленский якобы уже поручил разработать план боевых действий еще на три года, утверждает главный корреспондент WSJ по европейской политике Боян Панчевски. В Киеве эту информацию назвали «тупым фейком».

Негласное поручение Зеленского: что сказал Панчевски

Выступая в подкасте немецкого журналиста, заместителя главреда Bild Пауля Ронцхаймера, Панчевски рассказал, что 12 февраля, перед отъездом на Мюнхенскую конференцию по безопасности, Зеленский собрал свое ближайшее окружение из числа сотрудников президентского офиса и советников.

«На этой встрече он сказал своим людям, что переговоры, по сути, провалились, и что теперь им предстоит разработать план еще на три года войны. Он четко заявил об этом. Они все были абсолютно шокированы», — сообщил Панчевски.

По словам корреспондента, до того момента в окружении Зеленского были заняты разработкой плана выборов и референдума на конец весны или начало лета, чтобы узнать мнение граждан насчет условий мирной сделки, которую, как они надеялись, все-таки удастся заключить.

«Но внезапно Зеленский совершает разворот на 180 градусов и заявляет, что все это ерунда и нужно готовиться к длительной войне», — сказал журналист WSJ.

По его мнению, после этого можно сделать вывод о том, что украинский лидер по неким причинам больше не настроен договариваться. Как предположил Панчевски, Зеленский либо получил от президента США Дональда Трампа некий «финальный» вариант условий мира, которые для него неприемлемы, либо «понял», что президент России Владимир Путин в реальности не намерен заключать сделку.

Этот и другие признаки, которые можно наблюдать между участниками переговорных процессов, не дают надежды на приближение к какому-то компромиссу, заключил Панчевски.

В Офисе президента Украины информацию западного корреспондента назвали «тупым фейком».

«Не было ни такого разговора с советниками и негатива о переговорах, ни такой задачи о “войне еще на три года”. Это просто тупой фейк», — цитирует УНИАН советника Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.

Еще три года: что говорят в Европе и США

WSJ опубликовала обзорную статью по итогам очередного раунда переговоров в Женеве между Россией, Украиной и США. В материале выражено сомнение в возможности достичь прекращения огня в ближайшем будущем.

«Прекращения огня пока не предвидится. Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что война, вероятно, продлится еще от одного до трех лет», — говорится в публикации.

Некоторые американские чиновники надеются, что Трампу удастся добиться сделки до промежуточных выборов в США в ноябре.

В то же время собеседники газеты обращают внимание, глава Белого дома не оказывает дополнительного давления на Путина или Зеленского. По их словам, Вашингтон постепенно теряет интерес к мирному урегулированию на Украине и переключается на ядерные переговоры с Ираном и восстановление в Газе.