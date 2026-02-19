Многие факторы, включая поддержку Украины Европой, не дают достичь быстрого успеха в переговорах с Россией, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Удел западных участников переговорного процесса парламентарий назвал «незавидным».

Стороны преследуют цели и задачи, которые сложно «привести к общему знаменателю», отметил Новиков. По его мнению, США в роли «арбитра» делают недостаточно для того, чтобы «побудить» президента Украины Владимира Зеленского занять «более вменяемую позицию» и привести в состояние готовности к реальным договоренностям.

Депутат напомнил, что у России существуют задачи в рамках специальной военной операции — в частности, не позволить Украине при поддержке НАТО стать антироссийским анклавом и постоянным источником военной угрозы.

Так Новиков прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что конфликт на Украине завершится, когда одна из сторон окажется истощенной — либо в военном, либо в экономическом отношении.

Кроме того, Мерц назвал «почти невозможным» восстановление нормальных отношений с РФ.

Трехсторонние переговоры США, Украины и России, продолжавшиеся два дня, завершились в Женеве 18 февраля. Руководитель российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но конструктивные. Он добавил, что новый раунд намечен на ближайшее время.

Встречи проходили в закрытом режиме в отеле InterContinental. Как сообщил источник РБК, первый день оказался «очень напряженным»: контакты шли как в двустороннем формате — между Россией и США, Россией и Украиной, — так и в трехстороннем.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждений, писал, что процесс оказался в тупике из-за позиции Москвы, озвученной Мединским. В беседе с изданием президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что опасается тактики российских представителей, при которой переговоры могут быть возвращены к исходной точке, чтобы выиграть время для армии на поле боя.