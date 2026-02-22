Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил Fox News, что не исключает саммит между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он выразил надежду, что в ближайшие три недели появятся «хорошие новости» по этому поводу.

«Надеемся, что мы представили обеим сторонам несколько предложений, которые позволят им собраться вместе в ближайшие три недели. <…> В какой-то момент это может даже закончиться трехсторонней встречей с президентом США», — отметил Уиткофф.

Он пояснил, что глава Белого дома, вероятно, не захочет приходить на встречу, если дело невозможно будет довести до конца.

Уиткофф также ответил на критику в свой адрес из-за частых встреч с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель заявил, что российский лидер всегда был «откровенен» с ним и обозначил «красные линии» для России.

«Меня критиковали из-за того, что я восемь раз ходил на встречу с ним. Как заключить сделку с кем-то на другой стороне, если не знаешь позицию человека? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее», — объяснил Уиткофф.

Он добавил, что многие из этих встреч «сейчас становятся очень актуальными». По словам американца, США понимают, в чем заключается позиция российской стороны.

«И я не думаю, что украинцы не согласны с нашей оценкой. Поэтому я думаю, что эти встречи были важны, и, надеюсь, мы доведем все это до конца», — заявил Уиткофф.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети Х прокомментировал слова американского посланника о Путине фразой: «Мир восторжествует благодаря диалогу».

Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией, длившиеся два дня, завершились в Женеве 18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их трудными, но конструктивными. Встреча проходила за закрытыми дверями в отеле InterContinental.

Мединский отметил, что очередной раунд планируется провести в ближайшее время. 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий саммит может пройти в Женеве в течение семи-десяти дней. Он уточнил, что Киев в ближайшее время определит «позиции и мандат переговорной делегации для дальнейших консультаций».

Журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на два осведомленных источника, утверждал, что обсуждения якобы зашли в тупик из-за позиции Москвы, озвученной Мединским. В Кремле заявили, что не будут вдаваться в подробности переговоров. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обсуждения находятся «на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение». Сроки проведения новой встречи по Украине Песков не озвучивал.