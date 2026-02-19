Второй день переговоров России и Украины в Женеве фактически закончились ничем. Обе стороны назвали обсуждения сложными, не дав никакой конкретики, а лишь пообещав, что новая встреча состоится «в ближайшем будущем». Однако западные СМИ отмечают, что Москва и Киев все же смогли поговорить о режиме прекращения огня и о создании демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни Россия, ни Украина. Подробнее — в обзоре RTVI.

The Washington Post:

Переговоры между Москвой и Киевом в Женеве при посредничестве США прервались 18 февраля без существенного прогресса или признаков готовности России отказаться от своих требований. Глава российской делегации Владимир Мединский кратко заявил, что переговоры были «сложными, но деловыми» и завершились всего через два часа после начала.

Аналитики отмечают, что возвращение Мединского на пост главы кремлевской делегации свидетельствует о том, что Россия заняла жесткую позицию по ключевым требованиям, включая значительное сокращение численности украинской армии, расформирование правительства президента Украины Владимира Зеленского и гарантии нейтралитета страны.

Два европейских дипломата отмечали, что прямые переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик на несколько недель из-за ключевых разногласий, а именно: по территориальным уступкам, контролю над крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанцией и вопросам о западных гарантиях для Киева.

Reuters:

Двухдневные мирные переговоры в Женеве между Украиной и Россией завершились без прорыва. Владимир Зеленский заявил о своем недовольстве результатами, в то время как Вашингтон объявил о «значительном прогрессе».

Представители Москвы и Киева сообщили, что переговоры в Женеве были сложными. В заключение делегации рассказали, что встретятся снова, не назвав дату, в то время как Зеленский и Белый дом предположили, что переговоры могут состояться в ближайшее время. В интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что переговорщики приблизились к соглашению о том, как будет осуществляться мониторинг прекращения огня, которое положит конец ***** [военному конфликту].

Во время второй встречи сторон при посредничестве США Зеленский написал в X, что Россия «пытается затянуть переговоры, которые уже могли бы быть на финальной стадии». Сразу после его заявления делегации прервали переговоры.

Руководители европейских разведслужб пессимистично оценивают шансы на достижение в этом году мирного соглашения, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры «достаточно приблизили» перспективу заключения сделки.

Главы пяти европейских разведывательных агентств, которые в последние дни говорили с агентством Reuters, говорили, что Россия не хочет быстро закончить ***** [военный конфликт]. Четверо из них сказали, что Москва использует переговоры с США для того, чтобы добиться отмены санкций и заключения деловых сделок.

The New York Times:

Ожидалось, что обсуждения в Женеве будут сосредоточены на территориальных вопросах — одном из главных камней преткновения, — однако короткая продолжительность встречи свидетельствует о том, что существенного прогресса достигнуто не было. Эта короткая сессия показала незначительный прогресс и подчеркнула, что соглашение о прекращении ***** [военного конфликта] по-прежнему недостижимо.

Тон заявлений резко контрастировал с двумя предыдущими раундами трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби, которые участники назвали конструктивными и продуктивными. Эти дискуссии, по-видимому, были сосредоточены на технических вопросах, таких как механизмы мониторинга прекращения огня и обмена военнопленными, по которым легче достичь согласия.

В качестве признака возможного застоя в переговорах можно привести тот факт, что два ведущих американских переговорщика — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — не приняли участия в заседании 18 февраля, сообщили источники.

По словам трех источников, в ходе переговоров в последние недели официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной из армий.

Geneva Solutions:

Максималистские позиции России, раскол в украинском лагере и поспешный подход Вашингтона создали неблагоприятные условия для переговоров при посредничестве США, направленных на прекращение ***** [военного конфликта] на Украине.

Внезапная приостановка переговоров стала для большинства неожиданностью. Мединский охарактеризовал переговоры как «сложные, но деловые». Со стороны Украины глава делегации Рустем Умеров заявил, что был достигнут «прогресс», но «на данном этапе подробности не могут быть раскрыты».

Зеленский, обвинивший Россию в «попытке затянуть» переговоры. Однако он отметил один положительный результат: достигнуто общее соглашение о том, что в любой будущий механизм мониторинга прекращения огня будут вовлечены США.

Foreign Policy:

Хотя обе стороны согласились встретиться снова, отсутствие точной даты делает маловероятным достижение существенного прогресса в урегулировании конфликта до его четырехлетней годовщины.

По словам одного украинского источника, был достигнут некоторый прогресс в «военных вопросах», а именно, в определении местоположения линии фронта и в том, что касается контроля за соблюдением режима прекращения огня. Однако основная часть переговоров была сосредоточена на территориях, но обе стороны обвиняли друг друга в выдвижении требований, которые не могут быть удовлетворены.