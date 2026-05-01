Для москвичей и гостей столицы на портале mos.ru заработал специальный лендинг, объединивший информацию о сотнях праздничных мероприятий, которые пройдут во всех округах Москвы после завершения парада Победы на Красной площади. Новая платформа призвана помочь горожанам выбрать наиболее удобные площадки и форматы участия, чтобы отметить День Победы рядом с домом, не выезжая в центр города.

В разделе, посвященном локальным событиям, собраны афиши для каждого административного округа. Портал подскажет, куда именно сходить 9 мая в своем районе: жителей приглашают на концерты, мастер-классы и экскурсии в крупнейших зеленых зонах, таких как Парк Горького, «Сокольники», «Ходынское поле», «Митино», а также в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно». Там же можно найти расписание выступлений творческих коллективов и площадки для совместного исполнения военных песен.

Для семейного досуга на сайте предусмотрена «Культурная афиша», которая предлагает подборку бесплатных спектаклей, тематических выставок в 30 городских музеях и специальные показы фильмов о войне в кинотеатрах сети «Москино». Те, кто планирует посетить центральные локации, смогут найти на лендинге подробную программу мероприятий на ВДНХ и в кинопарке «Москино».

Кроме развлекательной программы, mos.ru информирует москвичей о возможностях поздравить ветеранов и присоединиться к волонтерским акциям. В частности, на портале указаны адреса «Домиков добра» проекта «Москва помогает», где организован сбор подарков для участников специальной военной операции и детей из новых регионов России.