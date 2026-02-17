17 и 18 февраля Женева примет третий раунд переговоров между Россией, Украиной и США. В отличие от двух первых раундов, которые прошли в Абу-Даби, российскую делегацию на этот раз возглавит Владимир Мединский. Дмитрий Песков объяснил это тем, что стороны намерены обсудить более широкий спектр вопросов, включая территориальный. Что известно о переговорах в их преддверии — в материале RTVI.

Возвращение «главного переговорщика»

После двух раундов в Абу-Даби, прошедших 23-24 января и 4-5 февраля соответственно, переговорная площадка по Украине перемещается в Женеву. В третьем раунде Россию представит делегация во главе с помощником российского президента Владимиром Мединским, причем в расширенном составе.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение связано с более широким кругом тем, которые планируется поднять в Швейцарии.

В состав делегации войдет и начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, который возглавлял российскую сторону в ОАЭ. На следующий день после окончания второго раунда переговоров, 6 февраля, в Москве произошло покушение на его заместителя — генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Мединский отсутствовал на встречах в ОАЭ, поскольку те были посвящены вопросам безопасности, находящимся в ведении военных, рассказал Песков. Тем не менее, добавил он, статус главы всей российской переговорной группы все равно оставался за помощником президента России.

«Давайте вспомним заявление [президента России Владимира] Путина, которое он неоднократно делал, о том, что главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и так далее. Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, участие Мединского в женевской встрече как «главного переговорщика» обусловлено расширением повестки: стороны намерены внести в повестку ключевые вопросы, которые в том числе касаются территорий. Ранее Мединский руководил российской делегацией на переговорах по Украине, которые проходили в Турции в 2022-м и 2025 году.

Российскую сторону вместе с Мединским и Костюковым в Женеве представит и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Как уточнил источник РИА Новости, численность российской делегации превысит 20 человек.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также будет присутствовать в Женеве, но не в составе делегации. Как сообщает источник ТАСС, спецпредставитель президента России займется экономической повесткой в диалоге с представителями от США.

Возвращение Владимира Мединского к руководству переговорной группой по Украине на предстоящей встрече в Женеве не осталось без внимания ни в Киеве, ни в НАТО.

Как передает РБК-Украина, украинский президент Владимир Зеленский назвал «неожиданностью» решение Москвы «сменить лидера своей переговорной группы». По его мнению, тем самым российская сторона «хочет отложить принятие решения».

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь назвал Мединского «историком», который «будет читать лекции украинцам о Швеции или что-то в этом роде».

Представители Украины и США

Украина же не стала менять состав переговорной группы. Ее делегацией, как и в ОАЭ, будет руководить глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Вместе с ним на переговорах в Женеве будут присутствовать глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый замглавы МИД Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, замначальника ГУР Вадим Скибицкий и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Американскую сторону в Женеве представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер. Их участие подтвердил госсекретарь Марко Рубио.

Непосредственно перед началом трехсторонних переговоров в Женеве американцы провели переговоры с Зеленским. С украинским президентом поочередно встретились Рубио, а затем Уиткофф и Кушнер.

Повестка переговоров

В центре встречи в Женеве, предположительно, окажется тема энергетического перемирия. Западный источник ТАСС сообщил, что этот вопрос, «без сомнения, будет поднят».

О намерении поднять тему энергетического перемирия на женевских переговорах ранее заявлял и глава украинской делегации Рустем Умеров.

Повестка также будет включать обсуждение ключевых параметров урегулирования конфликта между Россией и Украиной: речь пойдет о военных, политических и гуманитарных вопросах, сообщил источник РИА Новости. Он допустил, что на встрече могут затронуть тему Запорожской АЭС, также возможны и двусторонние контакты российских и украинских переговорщиков.

Почему Швейцария

Швейцарская Женева стала площадкой для диалога даже несмотря на то, что российские власти относят Швейцарию к «недружественным странам». Дмитрий Песков объяснил выбор нового места тем, что «так синхронизировались графики всех трех сторон». По информации ТАСС, встреча делегаций России, Украины и США состоится в женевском отеле InterContinental.

Украина — не единственная тема на повестке у американских представителей в Женеве. 17 февраля там же, при посредничестве Омана, пройдет второй раунд переговоров США и Ирана по ядерному соглашению. Глава иранского МИД Аббас Аракчи уже прибыл в Женеву и провел встречу с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

При этом, по словам Пескова, переговоры по Украине пройдут без представителей Европы. Хотя в Женеве находится штаб-квартира ООН, организация также не будет участвовать во встрече, добавляет РИА Новости.

«Роль Швейцарии, как и всегда при переговорах, которые она принимает в рамках своих добрых услуг, заключается в обеспечении доступа и безопасности делегаций», — подчеркнул дипломатический источник РИА Новости.

Между тем Швейцария вместе с США гарантировали безопасность пролета делегации России через территорию ЕС для участия в женевских переговорах, сообщили источники РИА Новости и ТАСС.

Женевская встреча пройдет спустя почти две недели после того, как в Москве с рабочим визитом побывал глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, в этом году занимающий кресло председателя ОБСЕ. Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с RTVI назвал тот визит «важным событием».

Швейцария — одна из немногих европейских стран, не входящих ни в Евросоюз, ни в НАТО, что, впрочем, не помешало ей присоединиться к европейским санкциям против Москвы. Предпоследняя встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена — прошла в 2021 году именно в Женеве.