6 февраля глава МИД России Сергей Лавров встретится в Москве с министром иностранных дел Швейцарии и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. С 1 января к альпийской республике на год перешло председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где участвуют 57 стран, включая Россию, Украину и США. На днях Кассис посетил Киев.

О чем будут говорить

Основной темой переговоров в Москве станут «пути преодоления нынешнего глубокого кризиса ОБСЕ», заявили в МИД России. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что стороны готовятся обсудить потенциал швейцарского председательства в возобновлении «нормальной деятельности ОБСЕ в трех измерениях безопасности — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном».

В самой организации планируют обсудить с российской делегацией, как через «многосторонний диалог» в ОБСЕ возможно наладить взаимодействие по региональным вопросам безопасности, особенно для прекращения военного конфликта между Россией и Украиной.

Иньяцио Кассиса в Москве будет сопровождать генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, ранее занимавший должности постпреда Турции при ООН и главы МИД республики. Перед тем как отправиться в российскую столицу, Кассис и Синирлиоглу посетили Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«Вывести ОБСЕ из состояния забвения»

Несколько месяцев назад Сергей Лавров уже общался с Иньяцио Кассисом — это произошло в сентябре 2025 года «на полях» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда в ОБСЕ председательствовала Финляндия, и ее министр иностранных дел Элина Валтонен занимала позицию, исключавшую прямые контакты с российскими официальными лицами.

Швейцарский министр же, напротив, открыт к диалогу. Как пишет местное издание Tages-Anzeiger, Кассис намерен воспользоваться своей ролью в ОБСЕ, чтобы «вывести организацию из состояния забвения». Так, под началом главы МИД Швейцарии ОБСЕ рассчитывает содействовать урегулированию российско-украинского конфликта, а также взять на себя мониторинг возможного мирного соглашения.

Помимо этого, организация могла бы способствовать деэскалации конфликта между США и Ираном, рассуждает газета.

После 2022 года переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной проходили в разных уголках мира, но не под эгидой ОБСЕ — хотя с марта 2014-го по март 2022 года на украинской территории работала ее специальная мониторинговая миссия, которая впоследствии подверглась критике со стороны российских властей.

При этом именно Кассис был среди главных организаторов международной конференции по Украине в Бюргенштоке в июне 2024 года, которая в итоге прошла без участия России и которую Москва активно критиковала.

«Безусловно, важное событие»

Визит в Москву главы МИД Швейцарии в новом качестве представителя государства-председателя ОБСЕ — «это, безусловно, важное событие», сказал RTVI эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. В последний раз Швейцария возглавляла организацию как раз в 2014 году, когда начался кризис в отношениях между Россией и Украиной.

«В этом смысле Швейцария, безусловно, лучше, чем многие другие страны, представляет себе сложности противостояния в центре Европы. Швейцария активно участвовала в создании миссии ОБСЕ на Донбассе», — сказал собеседник RTVI.

С начала боевых действий между Россией и Украиной Москву с рабочими визитами посещали немногие европейские высокопоставленные политики. Среди них: канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (и глава венгерского МИД Петер Сийярто), президент Сербии Александр Вучич (и глава сербского МИД Марко Джурич). В Россию с официальными миссиями также приезжали генсек ООН Антониу Гутерриш, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич.

В отличие от предыдущих государств-председателей ОБСЕ (в 2022 году этот пост занимала Польша, в 2023-м — Северная Македония, в 2024-м — Мальта, в 2025-м — Финляндия. — Прим. RTVI), Швейцария как нейтральная страна, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО, «может располагать большей свободой рук и большей независимостью в определении позиции по отношению к урегулированию российско-украинского конфликта», считает Андрей Кортунов.

По его словам, диалог по дипломатическим каналам, который в последнее время вели российская и швейцарская стороны, может в 2026 году «облегчить взаимодействие, касающееся позиции России в ОБСЕ».

Эксперт напомнил, что после выхода России из Совета Европы в 2022 году многие эксперты допускали, что Москва также покинет и ОБСЕ. Впрочем, этого не произошло даже несмотря на то, что официально российская сторона зачастую подвергает критике деятельность этой организации.

В частности, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский накануне усомнился в том, что организация сможет вести мониторинг перемирия на территории Украины, поскольку она «дискредитировала себя» еще в период Минских соглашений.