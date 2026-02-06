Покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ произошло на Волоколамском шоссе Москве. Нападавший стрелял генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву в спину. Алексеев является заместителем начальника ГРУ МО РФ Игоря Костюкова, который возглавляет российскую переговорную группу в ОАЭ. Чем еще известен генерал-лейтенант Алексеев в материале RTVI.

Владимир Степанович Алексеев родился 24 апреля 1961 года в селе Голодьки Винницкой области. В 1984 году окончил Рязанское воздушно-десантное училище.

Известно, что он занимал должность начальника разведывательного управления Московского военного округа, затем — Дальневосточного военного округа. А заметем был переведён в центральный аппарат Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

До 2011 года занимал должность начальника 14-го управления ГРУ ГШ ВС РФ. С 2011 года — первый заместитель начальника ГРУ.

Был одним из руководителей военной операции РФ в Сирии по борьбе с террористами. Командовал действиями военных разведчиков. За это в 2017 году Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

С 2016 года под санкциями США за «злонамеренные действия в киберпространстве», якобы за вмешательство в выборы в США. В 2025 году директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала доклад, свидетельствующий о фабрикации обвинений в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Документ размещен на сайте ведомства. Однако санкции, с тех, кого в этом обвиняли, сняты не были. В том числе с Алексеева.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев личность, в силу своей работы, не публичная, но известен тем, что пытался остановить «Марш на Москву» Евгения Пригожина. Он вместе с другим генералом Сергеем Суровикиным, также близким к ЧВК «Вагнер», записал 24 июня 2023 года знаменитое видеообращение к бойцам и командирами ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться и не принимать дальнейшее участие в бунте, опубликованные в ночь с 23 на 24 июня 2023 года.

В нем генерал заявил, что намерения мятежников — «удар в спину стране и президенту», который обладает исключительным правом назначать высший руководящий состав вооружённых сил, а потому мятежники «пытаются покуситься на его власть, это государственный переворот. <…> одумайтесь!»

Попытка Алексеева достучаться до Пригожина через близких к нему людей в Минобороны потерпела неудачу. Позже Алексеев участвовал в разговоре с Пригожиным в Ростове-на-Дону, видео которого было опубликовано в соцсетях бизнесмена. Во время разговора он сказал в ответ на требование Пригожина предоставить ему начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу: «Забирайте!».

Алексеев имеет отношение к созданию Добровольческого корпуса Минобороны РФ, в который вошли различные добровольческие российские подразделения, крупнейшее из них — ЧВК «Редут». Также был одним из создателей распущенной недавно бригады «Эспаньола», которая состояла из российских футбольных фанатов.

В Украине Алексеев, как и многие другие российские генералы, объявлен «военным преступником».

Это уже не первая попытка убийства российского генерала в процессе идущих переговоров. 25 апреля 2025 года в Балашихе был взорван автомобиль с заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генералом Ярославом Москаликом. Прямо в этот день шли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.