Над Ленинградской областью за сутки сбито более 60 дронов, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, начался пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован», — рассказал он.

Позднее глава региона уточнил, что один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района, там начался пожар.

По данным Минобороны России, за ночь были уничтожены 249 БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над столичным регионом и Азовским морем.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в телеграм-канале, что дроны-камикадзе атаковали поселок Сосница Севского района, в результате чего ранения получили два сотрудника АПХ «Мираторг», пострадавших госпитализировали.

Кроме того, повреждены два грузовика. Всего, по информации Богомаза, над регионом за ночь были уничтожены 128 БПЛА.

Калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, что, начиная с вечера 22 марта, над Барятинским, Боровским и Кировским муниципальными округами были уничтожены три БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Руководитель Смоленской области Василий Анохин заявил, что ночью были сбиты 19 беспилотников, обошлось без жертв и разрушений. «В настоящее время в регионе сохраняется ограничение работы мобильного интернета. Решение принято для обеспечения безопасности населения и защиты инфраструктуры», — добавил он.

Глава Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в Плюсском районе беспилотник повредил телевизионную вышку, пострадавших нет.

Росавиация сообщила, что ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург), Домодедово и Жуковский (столичный регион), Храброво (Калининград), Казани, Чебоксарах, Нижнекамске, Ижевске. Позднее практически все ограничения были сняты.

Телеграм-канал Shot пишет, что более 300 рейсов задержано и отменено в аэропорту Санкт-Петербурга, где 9 часов были введены ограничения на обслуживание самолетов.

«Со вчерашнего дня отложен вылет 107 самолетов, еще 69 — отменены. На прилет задерживается 91 рейс, отменены — 66. Среди отложенных рейсы из Ханты-Мансийска, Москвы, самолеты в Нарьян-Мар, Шанхай, Пхукет, Ташкент, Калининград, Архангельск, Мурманск и другие. Некоторые задерживаются почти на сутки», — отмечается в посте.

В публикации также говорится, что из-за ограничений пассажирам «пришлось ночевать на полу терминала аэропорта Пулково на резиновых ковриках».