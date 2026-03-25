Украинские беспилотники, атаковавшие российские объекты в ночь на 25 марта, залетели на территорию Латвии. Об этом сообщил президент республики Эдгар Ринкевич, передает LSM.

По его словам, произошедшее было частью «скоординированной украинской операции против объектов в России». Ринкевич назвал «адекватной» реакцию на инцидент латышских силовых ведомств и службы пограничной охраны. В то же время он заявил, что подобные случаи подтверждают необходимость усилить противовоздушную оборону страны.

Ранее 25 марта Минобороны Латвии заявило о крушении беспилотника, залетевшего в воздушное пространство республики якобы со стороны России. В сообщении на сайте ведомства утверждается, что обломки иностранного БПЛА были обнаружены в районе города Краслава.

«Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в районе Краславы. <…> Никто из мирных жителей не пострадал, ущерба гражданской инфраструктуре нет», — сообщило Минобороны Латвии.

Радары зафиксировали появление «неопознанного воздушного объекта», пересекающего границу республики, 25 марта в 2:19 по местному времени, уточнил замначальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии Эгилс Лещинскис. Аналогичные данные передали акустические датчики, после чего на место была направлена группа ПВО.

Объект взорвался около 2:30 вблизи от населенного пункта Доброчина в Краславском районе. Замглавы Объединенного штаба добавил, что это был не единственный инцидент в ночь на 25 марта: около 00:50 датчики зафиксировали объект, который прилетел со стороны Беларуси, затем сделал разворот обратно и вылетел якобы в Россию.

Лещинскис усомнился что инциденты могли быть «скоординированной акцией» со стороны России и Беларуси. Он предположил, что БПЛА отклонились от курса или попали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

«У меня нет никаких фактов или доказательств, которые указывали бы на то, что это могла быть провокация, организованная Россией», — цитирует Лещинскиса Delfi.

Еще до заявления президента Латвии о возможной украинской принадлежности залетевших в республику беспилотников сказала премьер-министр страны Эвика Силиня. Лещинскис тоже не исключал, что БПЛА могли быть украинскими.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в связи с инцидентами прервал рабочий визит на Украину.

Заявление Эстонии

Полиция безопасности Эстонии сообщила, что 25 марта в 3:43 беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны якобы со стороны России, врезался в дымовую трубу Аувереской электростанции на северо-востоке республики, передает Delfi.

В результате случившегося никто не пострадал. По словам энергетиков, инцидент не нанес значительных повреждений электростанции и не оказал существенного влияния на работу энергетической системы.

Как отметила генеральный прокурор Эстонии Астрид Аси, беспилотник иностранного производства предположительно не был направлен непосредственно на Эстонию.

Вечером 24 марта и в ночь на 25-е беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область, граничащую с Эстонией. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил утром в среду, что над Ленобластью было уничтожено 56 беспилотников. В Усть-Луге в зоне порта произошел пожар, в Выборге повреждена крыша жилого дома. Российские силы ПВО в ночь на 25 марта также отразили атаку дронов на Кронштадт. В нескольких жилых домах и автомобилях частично повреждено остекление, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Минобороны России отчиталось об уничтожении 389 украинских беспилотников в ночь на 25 марта.

Телеграм-канал «Военный осведомитель» называет залетевшие в Латвию и Эстонию дроны украинскими. По версии авторов канала, ВСУ «гласно или негласно используют приграничное воздушное пространство стран НАТО для обхода российского ПВО и ударов по тыловым объектам на территории России». Паблик в частности отмечает, что расстояние от порта Усть-Луга до эстонской деревни Аувере, где повредило трубу электростанции, составляет около 50 км.