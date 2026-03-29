На территории Финляндии были обнаружены два беспилотника, один из которых идентифицировали как украинский. Об этом сообщает Yle в воскресенье, 29 марта.

Два БПЛА упали вблизи города Коувола на юго-востоке Финляндии, сообщил министр обороны страны Антти Хаккянен.

«Беспилотники забрели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому очень серьезно. Органы безопасности отреагировали незамедлительно. Расследование будет продолжено, более подробная информация будет предоставлена после подтверждения фактов», — приводит Yle его слова.

Военно-воздушные силы Финляндии подтвердили, что по меньшей мере один из дронов, обнаруженных на территории страны, был украинским. Он идентифицирован как АН-196 «Лютый».

Премьер-министр страны Петтери Орпо, комментируя инцидент, заявил, что речь идет о нарушении территориальной целостности. По его словам, это «очень серьезное дело». Орпо добавил, что, предварительно, оба БПЛА украинские.

Как сообщает Yle, утром 29 марта в воздушном пространстве Финляндии были замечены несколько медленно движущихся объектов, летевших на малой высоте. Один из них упал к северу от города Коувола, другой — к востоку от него. Пострадавших, предварительно, нет, районы оцепили для обследования. В небо из-за дронов поднимали истребители F/A-18 Hornet.

Дроны залетели в Финляндию на фоне атаки украинских беспилотников на российский нефтеналивной порт Усть-Луга в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в ночь на 29 марта над Ленобластью было уничтожено 36 БПЛА. В результате атаки в порту Усть-Луга возник пожар, есть повреждения инфраструктуры. Пострадавших, предварительно, нет.

Аналогичные инциденты с украинскими дронами в конце марта произошли в Литве, Латвии и Эстонии. Тогда ВСУ атаковали Усть-Лугу, а также Приморск — крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике. Власти стран Балтии сообщили, что украинские БПЛА залетели на их территорию, сбившись с курса. Премьер Литвы Инга Ругинене также заявила, что залетевший в республику дрон был «связан с операцией украинцев, направленной против России».

За последнюю неделю порт Усть-Луга был атакован беспилотниками по меньшей мере трижды. Ленобласть с 22 марта отражает «беспрецедентные атаки вражеских БПЛА» и работает в режиме повышенной готовности, ситуация остается сложной, и «прогнозов на снижение интенсивности атак пока нет», указывал Дрозденко.