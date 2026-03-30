Украина признала, что ее беспилотники упали на территории Финляндии 29 марта, и извинилась перед властями страны за инцидент. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает издание «Телеграф».

Тихий сообщил, что украинская сторона находится в контакте с Хельсинки и передает все данные, которые необходимы для установления деталей произошедшего.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что «ни в коем случае никакие украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись». Наиболее вероятной причиной падения беспилотников Тихий назвал «отклонение российскими системами РЭБ». При этом он обвинил Россию в том, что она якобы стала причиной не только инцидента с дронами, но и «в целом вызовов безопасности в нашем регионе».

29 марта глава Минобороны Финляндии Антти Хаккянен заявил о падении двух дронов рядом с городом Коувола на юго-востоке страны. Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что как минимум один БПЛА был идентифицирован как украинский, и заверил, что «никакой военной угрозы для Финляндии нет».

Премьер-министр страны Петтери Орпо, в свою очередь, назвал случившееся «очень серьезным делом», которое касается нарушения территориальной целостности.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта рассказал, что обсудил инцидент с дронами в телефонном разговоре со Стуббом. Подробностей он не привел, но отметил, что они с финским лидером «одинаково оценивают эту ситуацию».

Два беспилотника, из-за которых в небо над Финляндией были подняты истребители F/A-18 Hornet, оказались над территорией страны на фоне атаки украинских дронов на российский порт Усть-Луга в Ленинградской области.

По словам главы региона Александра Дрозденко, в ночь на 29 марта над Ленобластью было уничтожено 36 дронов. Из-за атаки БПЛА в порту возник пожар, инфраструктура порта получила повреждения.

О прилетах украинских дронов ранее также сообщали в Литве, Латвии и Эстонии. По словам властей стран Балтии, украинские беспилотники попали в их воздушное пространство из-за того, что сбились с курса. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отметила, что украинский дрон был связан с операцией ВСУ, направленной против России.