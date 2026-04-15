Некоторые европейские страны нарастили производство и поставку беспилотников для ударов ВСУ по России, что Москва расценивает как шаги к «резкой эскалации» обстановки на континенте. Об этом говорится в заявлении российского Минобороны, опубликованном 15 апреля.

По данным военного ведомства, решение европейских стран нарастить производство БПЛА и увеличить их поставки Украине было принято в конце марта «на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ».

Это делается за счет роста финансирования украинских и совместных предприятий в Европе, заявили в министерстве.

«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины», — подчеркнули в Минобороны.

Ведомство опубликовало адреса и названия предприятий по выпуску беспилотников и их компонентов в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Турции и Израиле. Совершение терактов против России со стороны Украины с применением сделанных в Европе дронов ведет к «непредсказуемым последствиям», предупредило Минобороны.

«Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», — заключили в российском военном ведомстве.

Опубликованный Минобороны перечень европейских заводов по производству дронов является «списком потенциальных целей» для ВС России, заявил в соцсети Х зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!» — написал он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что ЕC ведет «достаточно активную работу по созданию военного блока» и хочет сделать Украину одним из его «активных участников».

«Мы понимаем, против кого этот блок создается. Мы отчетливо видим, что будет этот блок делать и какие цели перед собой ставит», — сказал депутат.

Москва, в свою очередь, намерена сделать все возможное, чтобы новый «антироссийский союз» не добился своих целей, подчеркнул Картаполов.

15 апреля правительство Великобритании объявило, что в рамках «крупнейшей в истории» поставки БПЛА передаст Украине не менее 120 тыс. дронов. Речь идет об ударных, разведывательных, логистических и морских беспилотниках, в том числе дальнего радиуса действия.

Глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что Лондон наращивает свои усилия и предоставляет Украине рекордное количество беспилотников.

Накануне, 14 апреля, Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, которое предполагает в том числе совместное создание 5 тыс. ударных дронов средней дальности. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключении соглашения по БПЛА с Норвегией.

В конце марта член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что страны ЕС, по сути, являются тылом Украины, поскольку там производятся беспилотники и другие виды вооружения для ВСУ. В связи с этим, по мнению депутата, назрела необходимость нанести удары по этим предприятиям.

В конце марта на фоне атак ВСУ на Ленинградскую область Литва, Латвия, Эстония и Финляндия сообщали о залетевших на их территории украинских БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предупредила страны Балтии о последствиях открытия их воздушного пространства для украинских дронов. МИДы стран Балтии ответили, что «никогда не допускали использования» своей территории и неба для ударов БПЛА по целям в России.