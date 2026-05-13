Проект меморандума о сотрудничестве в сфере военных технологий между Вашингтоном и Киевом с большой долей вероятности подразумевает использование Украины в качестве лаборатории. Об этом заявил «Ленте.ру» заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Ранее телеканал CBS сообщил со ссылкой на источники, что Госдепартамент США и посол Украины Ольга Стефанишина подготовили проект меморандума, в котором оговариваются условия возможного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

CBS называет меморандум первым шагом к оборонному соглашению, которое даст Украине возможность экспортировать свои военные технологии в США и заниматься производством БПЛА в рамках совместных предприятий.

Кошкин усомнился в том, что Киев может предложить Вашингтону ценные военные разработки. Эксперт напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп отверг предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским помощь в войне с Ираном, заявив, что у Киева нет того, что может представлять интерес для Вашингтона.

Кошкин предположил, что соглашение между странами «подразумевает не взаимовыгодный обмен, а использование Украины как лаборатории».

«США могут опробовать в бою свои незавершенные военные проекты, а Украина хочет усовершенствовать технологии, полученные от европейцев», — пояснил полковник в отставке.

Украинские власти предложили американскому руководству сотрудничество в сфере создания беспилотников в августе 2025 года после операции «Паутина». Как передает CBS, разработанный проект меморандума свидетельствует о том, что препятствия для продвижения украинско-американской сделки по беспилотникам, возникшие на фоне войны в Иране, могут исчезнуть.

В начале мая о запуске собственного альянса с Украиной по разработке и использованию беспилотников сообщила Еврокомиссия.

Минобороны России в середине апреля предупредило ЕС о «непредсказуемых последствиях» из-за наращивания производства БПЛА для Киева. В военном ведомстве заявили, что Россия расценивает это как шаги к резкой эскалации обстановки и «ползучему превращению» стран Европы в стратегический тыл Украины.