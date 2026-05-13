Финляндия с июля ужесточит ограничения на экспорт медицинской и фармацевтической продукции и технологий в Россию, в том числе стоматологического оборудования. Такое постановление готовит МИД страны, передает Yle.

Как поясняет телеканал, сейчас в отношении некоторых товаров из санкционных списков ЕС финские производители могут добиться исключения, которое МИД предоставляет на основании медицинской и фармацевтической необходимости. Однако с лета такую возможность хотят отменить.

Мера связана с подозрениями, что товары, о которых идет речь, окажутся не в тех руках, сказала глава отдела санкций ведомства Элина Римп.

«Стало известно, что медицинская и фармацевтическая продукция может в конечном итоге использоваться в военных целях, и по этой причине мы пришли к такому решению на национальном уровне», — заявила она.

Римп не уточнила, какие именно оценки или данные привели к таким выводам, лишь отметила, что МИД регулярно проверяет, как исполняются санкции.

Тем не менее даже после ужесточения экспортных правил некоторые категории товаров можно будет поставлять из Финляндии в Россию, отмечает Yle. Так, для продукции немедицинского назначения можно будет по-прежнему запрашивать исключения у МИД, мотивируя это гуманитарными причинами.

Кроме того, есть медицинские и фармацевтические товары, которые вовсе не подвержены санкциям — для их экспорта не требуется никаких специальных разрешений.

Что будет можно и что нельзя

По данным финского МИД, на которые ссылается Yle, каждый год в ведомство поступало от пяти до десяти заявок на освобождение тех или иных товаров от санкций, притом что от одной компании таких заявок может быть несколько.

В 2025 году три компании подали заявки на исключение для своей продукции на основании медицинской и фармацевтической необходимости:

PaloDEx Group из Туусулы — ведущий финский производитель высокотехнологичного стоматологического рентгенографического оборудования, является частью крупной американской сети магазинов стоматологического оборудования Envista;

Pribori Holding из Эспоо — производитель продукции для скрининга плода и новорожденных;

Cytomed из Лаппеенранты — производитель лекарств от гриппа.

Первые две получили разрешения на экспорт, последняя подала больше всего заявок — четыре, но все они были отклонены без объяснения причин. В начале 2026 года Cytomed прекратила свою деятельность, заявив, что это произошло из-за геополитической ситуации и закрытия финско-российской границы.

После ужесточения правил экспортные исключения для такой продукции выдавать перестанут, хотя ту же продукцию для скрининга в роддомах в принципе невозможно использовать в военных целях, указывает телеканал.

В то же время, как отмечает Yle, компания Lojer Merivaara со штаб-квартирой в Састамале — крупнейший в Северной Европе производитель мебели для больниц и учреждений по уходу за пожилыми людьми — не прекращает экспортировать в Россию операционные и смотровые столы, а также больничные койки, поскольку эта продукция не подпадает под санкции ЕС.

По данным телеканала, фирма поставляла свое оборудование во многие гражданские больницы, в том числе в Мурманске и Карелии, Чувашии, Ростовской области, на Сахалине.

Отвечая на вопрос Yle, может ли компания гарантировать, что ее продукция не будет применяться для лечения российских военных с украинского фронта, гендиректор Lojer Merivaara Роберто Кинтеро сослался на конфиденциальность данных о пациентах, к которым у производителя нет доступа.

Кинтеро также напомнил о фундаментальном праве человека на здравоохранение.