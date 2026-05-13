Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в интервью POLITICO, что Мадрид сохраняет приверженность трансатлантическим отношениям, но не намерен отказываться от своих принципов. По его словам, страна продолжит соблюдать международное право, несмотря на критику со стороны США из-за отказа предоставить авиабазы для войны с Ираном.

Альбарес подчеркнул, что Испания действует в соответствии со своими обязательствами и интересами граждан. Он напомнил, что использование баз регулируется двусторонним соглашением, которое требует соблюдения международного права и Устава ООН.

Заявления прозвучали на фоне обострения отношений с Вашингтоном. Ранее Испания отказала американским военным самолетам в доступе к базам, после чего Дональд Трамп пригрозил торговым эмбарго, выводом войск и исключением страны из НАТО.

«Мы были одной из немногих стран, которые направили войска, чтобы помочь Соединенным Штатам стать государством и обрести независимость», — сказал Альбарес. «Мы хотим, чтобы отношения с США развивались в том же направлении, но мы не откажемся от своих принципов».

«Мы придерживаемся наших ценностей и защищаем интересы наших граждан. Это единственное, что действительно мной руководит», — добавил он.

Министр также заявил, что действия США в отношении Ирана носят односторонний характер и не обсуждались с союзниками по НАТО. По его словам, Испания и другие страны не были проинформированы о происходящем, что стало дополнительной причиной отказа поддержать операцию.

Альбарес отметил, что позиция Мадрида по Ирану и ситуации на Ближнем Востоке постепенно получает поддержку в ЕС. Он призвал к усилению европейского суверенитета и развитию собственных вооруженных сил в ЕС, подчеркнув, что это не противоречит обязательствам в рамках НАТО.

«Можно с уверенностью сказать, что мы первыми применили такой подход. В отношении Ирана и всего, что происходит на Ближнем Востоке, — сказал он. — Сначала кажется, что мы стоим особняком. Через несколько дней другие начинают говорить то же самое. Через месяц все в Европе говорят то же самое, что и мы».