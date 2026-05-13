Австралия поддержит многонациональную оборонительную миссию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, которую планируют создать под руководством Британии и Франции. Об этом заявил министр обороны Ричард Марлес, сообщает News.com.au.

По его словам, Австралия готова присоединиться к инициативе сразу после ее запуска. Страна намерена задействовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail, которые уже используются в регионе, в рамках глобальных усилий по поддержанию мира. Великобритания и Франция координируют дипломатические и военные усилия для обеспечения свободы судоходства, включая формирование военно-морской коалиции.

США в этих обсуждениях не участвовали. Марлес также сообщил, что принял участие в переговорах с более чем 40 коллегами из разных стран.

В заявлении министра подчеркивается, что участники консультаций подтвердили «использование коллективных дипломатических, экономических и военных возможностей для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе».

«Австралия готова поддержать независимую и строго оборонительную многонациональную военную миссию под руководством Соединенного Королевства и Франции, как только она будет создана», — заявил Марлес.

Он добавил, что предоставление самолетов Wedgetail станет вкладом в общие усилия и позволит усилить безопасность международной торговли.

«Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился, Ормузский пролив открылся и возобновилось свободное судоходство», — сказал Марлес, отметив, что затяжной конфликт будет иметь последствия для Австралии, и правительство стремится их минимизировать.

Ранее минобороны Франции сообщило, что французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Шарль де Голль» направляется на Ближний Восток в рамках подготовки к участию в будущей миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Со стороны Британии отправится корабль HMS Dragon.