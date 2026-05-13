Группа «Роснано» и малайзийская компания NanoMalaysia Berhad (NMB) договорились объединить усилия для создания многопрофильного научно-технологического консорциума. Об этом сообщила пресс-служба «Роснано».

Соответствующая договоренность была достигнута на встрече в Куала-Лумпуре между председателем правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» Алексеем Тихоновым и генеральным директором NMB Резалом Хайри Ахмадом.

Стороны намерены развивать практическую кооперацию в области новых материалов, мобильных и автономных транспортных систем, электрологистики, а также токенизации интеллектуальной собственности. В центре переговоров — совместные проекты на рынках Юго-Восточной Азии.

Ключевой темой встречи стало сотрудничество по внедрению графена и решений на его основе. Графен — сверхтонкий углеродный материал, позволяющий повышать прочность, электропроводность и теплопроводность изделий. Стороны рассматривают возможность применения этих разработок в промышленности и интеграции в международные производственные цепочки.

«Нанотехнологическая повестка мигрирует в практико-ориентированный подход по внедрению разработанных решений в индустрию, и NanoMalaysia является ключевым технологическим партнером на ключевых рынках Азии», — отметил Алексей Тихонов.

По словам Резала Хайри Ахмада, партнерство с «Роснано» откроет возможности для привлечения инвестиций в практическое применение графена и передовых материалов, а также укрепит позиции Малайзии в сфере энергетического перехода.