Европейская комиссия (ЕК) объявила о запуске европейско-украинского альянса по разработке и использованию беспилотников, а также средств противодействия им. ЕК начала прием заявок на участие в проекте.

Альянс призван «укрепить безопасность и оборону ЕС и Украины, способствуя развитию инновационной экосистемы в сфере оборонной промышленности, использующей беспилотники», говорится в пресс-релизе.

«Недавние неоднократные нарушения воздушного пространства государств-членов ЕС продемонстрировали срочную необходимость создания гибкого, оперативного и современного европейского потенциала для противодействия беспилотным летательным аппаратам», — отметили в ЕК.

В конце марта на фоне атак ВСУ на Ленинградскую область Литва, Латвия, Эстония и Финляндия сообщали о залетевших на их территории украинских беспилотниках. Киев извинился за инциденты, обвинив Россию в том, что она якобы стала причиной не только происшествий с дронами, но и «в целом вызовов безопасности в нашем регионе». Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предупредила страны Балтии о последствиях открытия неба для украинских БПЛА. Литва, Латвия и Эстония заявили, что не предоставляли Украине свое воздушное пространство для атак на Россию.

Альянс ЕС ― Украина будет поддерживать разработку передовых технологий в области беспилотников и противодействия им. К участию в проекте приглашаются компании, имеющие «подтвержденный опыт и экспертизу» в сфере БПЛА и средств противодействия им в ЕС или на Украине.

В ЕК добавили, что укрепление европейского потенциала в области беспилотников «должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины».

Ожидается, что альянс будет запущен в ближайшие месяцы, а прием заявок от кандидатов продлится до 25 мая.

В середине апреля Минобороны России опубликовало адреса и названия европейских предприятий, которые, по данным ведомства, производят для Украины дроны и комплектующие. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал перечень этих заводов «списком потенциальных целей» для российских военных.

В Минобороны заявили, что Россия расценивает наращивание производства и поставок БПЛА Киеву как шаг к резкой эскалации обстановки на континенте и «ползучему превращению» европейских стран в стратегический тыл Украины.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что ЕC создает антироссийский военный блок и хочет сделать Украину одним из его активных участников.