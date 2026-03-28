Один из крупнейших оружейников мира, глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью The Atlantic назвал украинских производителей дронов «домохозяйками». Он также усомнился в том, что дешевые беспилотники смогут произвести революцию в военном деле.

«Кто крупнейший производитель дронов на Украине? Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они печатают детали для дронов. Это не инновация», — сказал Паппергер в интервью The Atlantic.

Когда журналист назвал ему конкретные компании — Fire Point и Skyfall, производящие сотни тысяч дронов в месяц, — глава Rheinmetall лишь отмахнулся.

«Что за инновации у Украины? У них нет никакого технологического прорыва. Они делают небольшие дроны и говорят “вау!” Это здорово, но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», — заявил он.

Когда журналист упомянул о дронах, которые ВСУ используют против бронированной техники, Паппергер отреагировал на это скептически: «Так играют с конструктором Lego».

Немецкий концерн Rheinmetall существует с конца XIX века. Он производил оружие для армии кайзера Вильгельма II, а затем для нацистской Германии. Сейчас у компании 180 заводов, восемь из них в США. Rheinmetall выпускает танки, артиллерию, боевые корабли, ракеты, высокотехнологичные дроны, зенитные комплексы и фюзеляжи для истребителей, в том числе F-35. В НАТО считают, что Россия внесла Паппергера в список целей для ликвидации, Москва называла эти обвинения фейком. Сам Паппергер рассказал The Atlantic, что у него сейчас усиленная охрана, а у его дома и перед офисом дежурит полиция.

Издание отмечает, что Паппергер, ставший гендиректором концерна в 2013 году, обдумывал варианты переориентировать Rheinmetall на производство автомобильных компонентов. Но после начала СВО дела компании пошли в гору: если до 2022 года она выпускала по 70 тыс. артиллерийских снарядов в год, то в 2025-м было уже 700 тыс.

Рыночная капитализация оружейного концерна сейчас составляет около 80 млрд евро — больше, чем у крупнейших немецких автопроизводителей, включая Volkswagen и Mercedes-Benz. Общий портфель заказов к концу 2026 года ожидается на уровне 135 млрд евро.

В марте 2023 года Паппергер приезжал к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Тот, как пишет The Atlantic, попросил построить завод боеприпасов на Украине мощностью 1,5 млн снарядов в год. Глава Rheinmetall сказал, что готов на это, но все упирается в деньги.

В итоге Rheinmetall объявил о серии совместных предприятий с Украиной — заводы по производству боеприпасов, пороха и систем противовоздушной обороны. Однако, кроме одной ремонтной мастерской для бронетехники на западе Украины, ни один из проектов так и не был реализован. Паппергер объясняет задержки украинской бюрократией.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: Zelenskiy / Official

Параллельно Украина сделала ставку на собственное производство дронов: в 2023 году она произвела менее 150 тыс. дронов, в 2024-м — уже более 1 млн, в прошлом году — 4 млн, отмечает The Atlantic. В этом году ожидается удвоение выпуска.

Украина, как уточняет издание, производит так много дронов, что богатые страны Европы, Азии и Ближнего Востока выстраиваются в очередь, чтобы их купить.

Когда журналист спросил Паппергера, что это означает для бизнес-модели Rheinmetall, тот заявил, что украинские компании не пройдут через бюрократию Североатлантического альянса и им потребуется «квалификация НАТО», — дав понять, что западные регуляторы способны удержать конкурентов с рынка с помощью лицензионных требований.

Между тем The Atlantic обращает внимание на то, что из-за бюрократии в западных военных технологиях ожидать революции пока не стоит. Например, у Rheinmetall нет ни одной системы защиты танков от дронов, хотя и Россия, и Украина их использует.

Издание приходит к выводу, что Германия, как и вся Европа и остальные страны НАТО, плохо подготовлена не только к войнам будущего, но и к тем, которые «бушуют сегодня».

Внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил The Atlantic, что украинская армия делает ставку на дроны, потому что страна никогда не сможет произвести столько же снарядов и танков, как Россия.

В пользу стратегии применения дешевых дронов говорит и война на Ближнем Востоке, где Иран, противостоящий США и Израилю, продолжает уже месяц атаковать отели, аэропорты, морские порты, опреснительные установки и энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе, спровоцировав крупнейший в современной истории нефтяной шок.

Один иранский дрон врезался в американский командный центр в Кувейте, в результате чего шесть военнослужащих США погибли, не менее 18 получили тяжелые ранения.

Помимо этого, пишет The Atlantic, США и их союзники израсходовали запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков, пытаясь сбивать дроны, и теперь страны Ближнего Востока срочно заказывают более дешевые альтернативы — в том числе украинского производства.

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, вложивший деньги в украинских производителей дронов, убежден: «Украина станет основным поставщиком вооружений для всей Европы. Их дроны невероятно дешевы и проверены в реальных боях».