Почти у всех стран Европы не хватает боеприпасов, и в случае реального конфликта эти запасы будут израсходованы в течение нескольких дней. Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

«Больше всего проблем возникает с боеприпасами. Почти ни у кого в Европе нет достаточного количества боеприпасов. В случае реального конфликта [эти] запасы будут израсходованы в течение нескольких дней. До 2022 года компания Rheinmetall производила около 70 тыс. артиллерийских снарядов в год; к 2030 году этот показатель увеличится до 1,5 млн снарядов. Это больше, чем у США», — сказал он.

Кроме дефицита боеприпасов, также в Европе не хватает бронированных машин. По его мнению, в случае, если между Россией и странами НАТО произойдет конфликт, он будет отличаться от тех боевых действий, которые идут между Москвой и Киевом.

Паппергер отметил, что члены альянса всегда будут стремиться к динамичному маневрированию, для чего нужна бронетехника — в том числе для защиты от беспилотников и управляемых ракет.

Глава Rheinmetall также заявил, что, судя по тому, как идет война в Персидском заливе, Иран оказался куда более подготовленным противником, чем ожидалось.

«Страна располагает большим арсеналом дешевых беспилотников. Трудно сказать точно, насколько он велик. И стало ясно, что свергнуть режим одним решающим ударом сложно. Иран — это не Венесуэла», — добавил он.

По его словам, недорогие БПЛА сильно изменили «правила игры»: «Раньше агрессору приходилось вкладывать большие деньги, чтобы напасть на кого-то. Все изменилось с появлением дешевых дронов. Теперь, имея мало денег, можно нанести значительный ущерб», — пояснил Паппергер.

Например, продолжил он, дрон стоит $20 тыс., а ракета для его перехвата — от 1 до 3 млн. Изменить это соотношение призвана мобильная пушечная система ПВО Skyranger, которую Rheinmetall производит в том числе в Швейцарии: пять выстрелов стоимостью $4 тыс. сбивают беспилотник ценой $20 тыс. «Таким образом экономическое соотношение разворачивается в обратную сторону», — подчеркнул Паппергер.

Ситуацию с арсеналом ракет у США он оценил как критическую. «При нынешней интенсивности боевых действий США расстреляют все запасы за две-три недели», — сказал глава концерна.

Он подчеркнул, что нарастить производство быстро не получится: потому что если беспилотник можно собрать за четыре недели, то на создание ракеты с двигателем уходит почти год. Кроме того, производственная мощность некоторых ракет в США составляет всего 70 единиц в год, и все они могут быть израсходованы в случае массированной атаки всего за час.

Помимо этого, Паппергер заявил, что из-за ограничений на экспорт своей продукции, в которой более 50% компонентов швейцарского происхождения, Rheinmetall был вынужден открыть производство среднекалиберных боеприпасов в Германии, Испании и скоро — в Румынии.

«Если завтра Германию атакуют, нас, вероятно, ждет то же, что и Украину: Швейцария прекратит поставки — что в нашем случае абсурдно, ведь у нас есть собственный завод в Цюрихе», — сказал он.

Рост Rheinmetall в большинстве стран составляет около 35% в год, в Швейцарии — лишь 6%. Военные расходы страны он назвал шокирующе низкими: менее 1% ВВП. «Так низко Германия инвестировала в армию только в худшие годы. Без денег ничего не выйдет, а Швейцария — не бедная страна», — отметил Паппергер.

Портфель заказов концерна сейчас составляет около 70 млрд евро и, по прогнозам, к концу года вырастет до 140 млрд — при этом большинство поставок запланировано на 2029-2030 годы. Паппергер пояснил, что это лишь первая фаза перевооружения: за ней последуют вторая и третья — с поставками до 2035-2040 годов.

Помимо боеприпасов и бронетехники, Rheinmetall развивает направления морских систем — после покупки военно-морского подразделения бывшей группы Lurssen, ныне NVL, — а также беспилотников.

По оценке главы концерна, только Германии потребуется от 400 до 500 беспилотников класса Wingman для сопровождения истребителей F-35 — по шесть единиц на каждый такой боевой самолет.

По его словам, по другим направлениям будет развиваться аналогичная ситуация: «В будущем появятся надводные дроны, подводные дроны, воздушные дроны и беспилотные танки. Последнее появится не сразу. Но через 25 лет каждый основной боевой танк будет сопровождаться беспилотниками. Эти дроны затем можно будет отправлять в самые горячие точки».

Кроме того, совместно с немецким производителем спутников OHB компания Rheinmetall планирует участвовать в тендере на создание немецкого аналога Starlink: речь идет о первоначальном заказе на 100-200 спутников, хотя в перспективе пяти-шести лет Германия может вывести на орбиту свыше 1 тыс. аппаратов, поделился собеседник издания.

Отдельно Паппергер заявил, что в российском оборонно-промышленном комплексе заняты 6,8 млн человек, а РФ инвестирует в перевооружение около 240 млрд евро «по паритету покупательной способности». При этом, добавил он, расходы на персонал составляют лишь малую часть этой суммы.

По его мнению, Европа, зная об этом, должна втройне усилить свою оборону, чтобы избежать возможного конфликта с Россией.