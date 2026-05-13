Россия показала один из самых слабых приростов людей с состоянием от $30 млн за пять лет, следует из Knight Frank Wealth Report 2026 (есть в распоряжении RTVI). Он оказался на уровне 6,9%, в то время как мировой средний показатель втрое выше. В отчете Россия удостоилась лишь ностальгического упоминания.

Число людей с состоянием свыше $30 млн в России за период с 2021 по 2026 год выросло с 7 855 до 8 399 человек — прирост составил 6,9%. Это один из самых низких показателей среди всех крупных экономик в ежегодном исследовании Knight Frank Wealth Report, 20-е издание которого вышло весной 2026 года. Для сравнения: мировая UHNW-популяция (ultra-high net worth individuals — лица с состоянием от $30 млн) за тот же период выросла на 29,4% — с 551 435 до 713 626 человек.

Прогноз для России тоже сдержанный: к 2031 году ожидается рост еще на 11%, до 9 326 человек. Это ниже темпов Бразилии, Мексики и большинства европейских рынков. Авторы отчета не комментируют Россию отдельно; в тексте она упоминается лишь в историческом контексте — как рынок с «капиталистически дружественными условиями» образца 2007 года.

Главным сюрпризом отчета среди развитых экономик стала Польша. За пять лет число ультрасостоятельных людей там увеличилось более чем вдвое — на 109%, с 1 442 до 3 017 человек.

По прогнозу Knight Frank, к 2031 году количество польских миллиардеров вырастет еще на 123% — это второй темп в мире после Саудовской Аравии. Авторы относят Польшу к числу «быстро созревающих экономик», чье богатство формируется на фоне углубления финансовых рынков и роста частного капитала.

В схожей логике выглядит Израиль: +71% за пятилетку, несмотря на военный конфликт. Технологический сектор страны, судя по данным, устойчив к геополитическим шокам.

Два крупнейших генератора нового богатства — США и Индия — определили большую часть глобальной динамики. Американская экономика создала 41% всех новых UHNWI в мире за пять лет, подняв свою долю с 33% до 35% от мировой UHNW-популяции. К 2031 году, по прогнозу, США будут концентрировать уже 41% всех сверхсостоятельных людей планеты.

Индия показала прирост в 63% — с чуть более 12 000 до почти 20 000 человек. Авторы объясняют это взрывным ростом в технологиях, промышленности и на рынках капитала. По прогнозу, к 2031 году число индийских UHNWI превысит 25 000. Страна уже занимает шестое место в мире по абсолютному числу сверхбогатых.

На противоположном полюсе — Гонконг: единственный из значимых рынков, где число UHNWI за пять лет сократилось, с 7 017 до 6 788 (-3,3%). Тем не менее рынок недвижимости демонстрирует признаки восстановления: в четвертом квартале 2025 года в городе было закрыто 83 сделки с жильем стоимостью от $10 млн — больше, чем где-либо в мире, кроме Дубая.

Доля Ближнего Востока в мировой UHNW-популяции выросла с 2,4% до 3,1% — и, по прогнозу Knight Frank, останется на этом уровне до 2031 года, в отличие от большинства других регионов, теряющих долю в пользу Северной Америки. Число миллиардеров в регионе за пять лет удвоилось: с 64 до 128. Саудовская Аравия лидирует по прогнозируемым темпам роста миллиардеров в мире — +183% к 2031 году.

Совокупное состояние 713 626 сверхсостоятельных людей планеты составляет, по расчетам Knight Frank, около $60 трлн — вдвое больше годового ВВП США. На их долю приходится около трети всего богатства мировых миллионеров. К 2031 году число UHNWI в мире, по прогнозу, превысит 948 000 человек.

Авторы отчета фиксируют и структурный сдвиг в поведении богатых: нарастающая налоговая нагрузка в Великобритании, США и ряде европейских стран подталкивает капитал к перемещению — в ОАЭ, Италию, Сингапур и Швейцарию. Крупнейшие города превращаются из мест постоянного проживания состоятельных людей в транзитные узлы: прилететь на два дня на переговоры — и улететь обратно на налоговое резидентство.