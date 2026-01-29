Франция становится ключевым партнером Украины в области военных беспилотников. В ноябре 2025 года в присутствии глав государств Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского в Париже прошел первый французско-украинский форум по совместному производству дронов. Как сообщают СМИ, один из французских оборонных стартапов уже направил ВСУ первую партию дронов. Куда они могут достать уже с украинской территории, какие цели поражать и кто именно стоит за этой кооперацией — в материале RTVI.

От стартапов и пенсионера…

EOS Technologie

Французский стартап EOS Technologie (EOS означает Eyes Of Sky, дословно — «глаза неба». — Прим. RTVI) передал Украине несколько БПЛА Rodeur. Эта модель способна преодолевать до 500 км от точки запуска, оставаясь в воздухе до пяти часов, сообщает AFP.

Президент EOS Technologie Жан-Марк Зульяни в беседе с агентством провел аналогию: если в Европе этот дрон возможно использовать как «щит», то для ВСУ он мог бы стать «мечом».

Судя по характеристикам, указанным AFP, речь идет о модели Rodeur 330. На сайте стартапа говорится, что этот беспилотник «способен продержаться в воздухе с нагрузкой до пяти часов, прежде чем обрушиться на цель». Его радиус поражения аналогичный — 500 км, максимальная нагрузка — 4 кг, а время сборки — менее 10 минут.

Именно Rodeur 330 был представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому на французско-украинском форуме по производству дронов 17 ноября 2025 года. Уже тогда Жан-Марк Зульяни сообщил, что дроны его стартапа, уже опробованные французскими военными, «очень скоро» будут испытаны и на территории Украины, и не только Rodeur 330, но и другой, более быстрый беспилотник — Veloce 330.

EOS Technologie позиционирует Veloce 330 как высокоскоростной (до 400 км/ч) ударный БПЛА с радиусом действия 100 км, предназначенный в том числе для поражения танков. Поставки обеих моделей для ВСУ действительно состоялись — в декабре 2025 года, писал портал о технологических инновациях Interesting Engineering.

Дипломатический источник заверил RTVI, что украинские военные не должны использовать переданные им беспилотники для «бомбардировки российских городов или гражданского населения».

«Цель состоит в том, чтобы Россия и Украина вели переговоры, которые в итоге приведут к прочному миру», — сказал собеседник RTVI в ответ на вопрос о том, будет ли французское государство каким-либо образом контролировать операции украинских сил, чтобы не позволить им наносить удары французскими дронами вглубь российской территории.

По словам собеседника RTVI, в Европе считают, что «важно говорить об обеих сторонах», поскольку Россия «благодаря поддержке Ирана обладает беспрецедентной мощью в области БПЛА, которыми она бьет по территории Украины» (в Минобороны заявляют, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам Украины, кроме того, в ведомстве не подтверждали закупки иранских дронов. — Прим.RTVI), в то время как Франция «поддерживает право Украины на самооборону».

«К сожалению, это реальность», — сказал RTVI источник в дипломатических кругах.

Помимо Rodeur 330 и Veloce 330, EOS Technologie разрабатывает еще несколько беспилотников, среди которых выделяется Endurance 1200. Подробная информация о нем на сайте компании отсутствует, однако в одном из интервью Жан-Марк Зульяни сравнивал этот «уникальный для Европы 12-метровый легкий тактический дрон» с хитом индустрии БПЛА — турецким Bayraktar TB2.

Alta Ares

AFP прямо пишет, что Alta Ares — молодая французская компания в области БПЛА с поддержкой ИИ — была основана на территории Украины. Идея создать этот стартап появилась, в частности, после жалоб бойцов ВСУ на невнимательность операторов БПЛА.

Один из соучредителей проекта — Адриан Кантер, бывший оператор дронов. В беседе с агентством он допустил, что Украине, где он сам жил некоторое время, требуется около 20 тыс. беспилотников каждый месяц. Это число укладывается в ранее заявленные Владимиром Зеленским планы по наращиванию промышленного производства до 500-1000 дронов-перехватчиков в сутки.

В январе ВСУ получат 40 тыс. дронов-перехватчиков, недавно заявлял министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, этому способствовала в том числе финансовая мотивация: украинские власти обещали компаниям-производителям БПЛА по $20 тыс. за каждый сбитый российский беспилотник.

На ноябрьском мероприятии в Париже Кантер лично презентовал Зеленскому и Макрону беспилотные технологии своей компании, а затем стоял непосредственно рядом с ними на групповой фотографии, обратил внимание RTVI.

Примерно за месяц до французско-украинского форума Alta Ares сообщила о привлечении инвестиций в размере €2 млн на использование ИИ в военных целях.

Harmattan AI

Куда более крупное финансирование досталось другому французскому ИИ-стартапу из оборонной отрасли — Harmattan AI. Молодой компании удалось заинтересовать корпорацию Dassault Aviation, известной истребителями Mirage и Rafale, и заполучить $200 млн. На эту сделку отреагировал лично Эмманюэль Макрон, положительно оценив ее значение для укрепления «стратегической автономии» Франции.

За непродолжительное время существования Harmattan AI уже обеспечил себе два серьезных заказа: на поставку 3000 беспилотников для Великобритании и на сумму свыше $10 млн для неназванной страны из НАТО. Кроме того, французский стартап работает и с крупным украинским производителем БПЛА Skyeton.

Пенсионер из Парижа

Разработкой передовых технологий занимаются не только молодые стартапы. На днях издание 20 Minutes опубликовало историю 76-летнего парижанина Филипа Жероделя: тот разработал проект наземного дрона под названием D-W2, в котором сочетаются технология балансировки Segway и образ, напоминающий персонажа из «Звездных войн».

Жеродель поделился, что его идея вызвала интерес у нескольких французских компаний, желающих адаптировать ее, в частности, для транспортировки тяжелых грузов. При этом автор не исключает, что в случае реализации проекта дрон могут применять не только в мирных целях, но и в военных, в том числе на территории Украины.

…до автомобильной корпорации

Один из наиболее значимых примеров вовлечения французского бизнеса в военно-промышленный сектор — это автомобильный гигант Renault, известный тем, что в годы Первой и Второй мировых войн выпускал танки. В январе корпорация объявила о партнерстве с французской оборонной компанией Turgis Gaillard для работы над военными беспилотниками.

Издание Financial Times указывает, что стороны, в частности, будут заниматься дронами для Украины. Еще летом прошлого года телеканал franceinfo сообщал о намерениях Renault разместить производство беспилотников на украинской территории.

Дипломатический источник RTVI сообщил, что не владеет подробностями подобных планов Renault.

