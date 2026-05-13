Контракт на $10,7 млн между армией США и Smart Shooter закрепляет AI-прицелы SMASH как стандартный инструмент борьбы с дронами на тактическом уровне.



Израильская компания Smart Shooter подписала с армией США новый контракт на $10,7 млн — на поставку своих систем управления огнём SMASH. Сделка стала продолжением майского соглашения 2025 года на $13,4 млн, заключённого совместно с ключевой оперативной группой Пентагона JIATF-40. Поставки ожидаются в третьем квартале 2026 года.

В основе технологии — компьютерное зрение и искусственный интеллект, интегрированные прямо в прицел, устанавливаемый на штатный карабин M4. Система самостоятельно выполняет баллистические расчёты и блокирует выстрел до тех пор, пока цель не окажется в оптимальной точке поражения. При необходимости блокировка отключается, и стрелок действует по собственному усмотрению.

«По мере того как угрозы со стороны беспилотников растут в масштабе, доступности и сложности, вооружённым силам всё чаще требуются проверенные, готовые к полевым условиям системы» — говорит Михал Мор, генеральный директор Smart Shooter.

Контракт заключён на фоне резкого роста угрозы со стороны fpv-дронов и малых беспилотников с возмодностью сброса боеприпаса. Именно против них — дешёвых, манёвренных и многочисленных — традиционные средства ПВО малоэффективны. Smart Shooter утверждает, что их прицел закрывает этот тактический пробел на уровне отдельного пехотинца: система позволяет солдату без специальной подготовки перехватывать быстро движущиеся воздушные цели.

Уже в строю: морские пехотинцы на Ближнем Востоке

В апреле 2026 года вооружённые силы США опубликовали снимки военнослужащих 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты (11th MEU), тренирующихся с прицелами SMASH 2000L на борту десантной группы «Боксер» в Тихом океане. Около 2500 морских пехотинцев корпуса развёрнуты в регионе с марта — для поддержки операций на Ближнем Востоке. Принадлежность прицелов на фотографиях официально подтвердила сама Smart Shooter.

Линейка: от прицела до дистанционной турели

Флагманская модель — SMASH 2000LE (также известная как SMASH 3000SA) — новейшая портативная система с возможностью подключения к внешним датчикам и системам управления боем. Прицел использует алгоритмы захвата и отслеживания целей, которые интегрированы со сложным программным обеспечением для обработки изображений.

SMASH X4 — оптический прицел с 4-кратным увеличением и возможности управления огнём системы SMARTSHOOTER, обеспечивая обнаружение, распознавание и идентификацию целей на больших дистанциях, что позволяет стрелку поражать цели на значительном расстоянии. Прицел также оснащен выгравированной прицельной сеткой, позволяющей вести стрельбу без питания от батареи. Дополнительный встроенный лазерный дальномер (LRF) позволяет измерять расстояние как по инициативе бойца, так и в качестве системного параметра для повышения точности. Система объединяет функции «захват-отслеживание-попадание» для поражения статических и динамических целей.

Параллельно компания развивает SMASH Hopper 5000: дистанционно управляемую модульную, легкую дистанционно управляемую оружейную станцию на базе той же технологии Fire Control Station. Оператор управляет ею с безопасного расстояния, сама станция устанавливается на штатив или крепится на транспортное средство.

Все прицелы работают в дневном и ночном режиме.

В декабре 2025 года Smart Shooter получила контракт на оценку системы SMASH 3000 Силами обороны Австралии — ещё одно свидетельство растущего международного спроса. Сегодня системы компании эксплуатируются в США, Израиле, Великобритании, Германии и Австралии.