В Грузию доставлено тело гражданина страны Ники Мачарашвили, погибшего в Запорожской области. По данным телеграм-канала «Грузинский прохожий», который отслеживает грузин, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Мачарашвили стал 90-м гражданином Грузии, погибшим в зоне конфликта.

Сообщается, что он погиб 30 апреля 2026 года в Запорожской области. Причиной смерти, согласно публикации канала, стало попадание FPV-дрона. Мачарашвили было 39 лет, он являлся уроженцем города Гали и с 2022 года участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Он служил в отдельном батальоне специального назначения в составе Интернационального легиона ВСУ.

По данным OSINT-проекта Lostarmour, Ника Мачарашвили стал 90-м гражданином Грузии, погибшим на Украине в составе ВСУ. По числу погибших среди иностранных участников конфликта лидирует Колумбия — 607 человек, далее идут США — 110, затем Грузия — 90 и Бразилия — 85.