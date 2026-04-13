Как будет развиваться конфликт США и Израиля с Ираном и какое влияние он окажет на Ближний Восток в целом? Об этом востоковеды Никита Смагин* и Руслан Сулейманов* рассказали в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

Смагин* заявил, что не стал бы давать конкретный прогноз на ближайшие недели или месяцы. «Сегодня все зависит от решения каких-то отдельных личностей, которые невозможно прогнозировать. Это к психологу больше, чем к обычным экспертам», — пояснил собеседник RTVI.

Однако в целом, по его словам, Иран останется «точкой перманентной нестабильности». «Даже если военные действия заканчивать прямо сейчас, все равно это точка нестабильности, исходя из тех проблем, которые внутри есть, исходя из того кризиса легитимности, который полностью явно не исчерпан, исходя из того, что Израиль явно не заинтересован в том, чтобы Иран выходил из этой дыры и как-то нормализовал ситуацию», — порассуждал эксперт.

Он полагает, что в ближайшее время не стоит ждать «очевидной деэскалации».

«Теперь смены режима в Иране хочет не только Израиль, но, в общем-то, и страны региона вроде Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. Они тоже в этом видят некоторую цель, некоторую задачу, но тоже не понимают, как это сделать», — сказал Смагин*.

При этом Иран не собирается менять принципы государственности и отказываться от революционной идеологии, считает востоковед.

«Сейчас движение ровно в другом направлении происходит. Так что в этом смысле мне кажется, что наиболее вероятный прогноз — что ситуация так и будет проблемной и, так или иначе, в военную плоскость будет периодически переходить», — добавил он.

Нынешняя война будет иметь самые серьезные последствия, заявил Сулейманов*.

«Ближний Восток уже никогда не будет прежним. Очевидно, что арабские монархии Залива будут пересматривать всю свою концепцию безопасности. Пересматривать отношения с Израилем (а таковые имелись у Бахрейна, у Объединенных Арабских Эмиратов), пересматривать отношения с Соединенными Штатами в первую очередь как с гарантом их безопасности», — рассказал эксперт.

По его мнению, страны Персидского залива «убедились в том, что американцам и Израилю нельзя доверять в этих вопросах». «Но точно так же нельзя доверять и Ирану, который высыпал на них град ракет и беспилотников», — отметил Сулейманов*.

Теперь арабские государства будут требовать от США более серьезных гарантий безопасности и по новой выстраивать отношения с Ираном, продолжил собеседник RTVI.

«Это будет непросто. Точно так же непросто будет теперь любой арабской стране идти на контакт с Израилем. До этой войны шли какие-то разговоры о том, что возможны новые «Авраамовы соглашения», и был уже потенциальный кандидат в виде Саудовской Аравии», — напомнил Сулейманов*.

Если представить, что новые переговоры по соглашениям начнутся, то «саудовцы затребуют за них гораздо более высокую цену», уверен эксперт.

«Так что весь Ближний Восток ожидает пересмотр всей системы, всей архитектуры безопасности», — заключил Сулейманов*.

*признан Минюстом России иноагентом