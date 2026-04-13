В понедельник, 13 апреля, США начинают блокаду Ормузского пролива. По крайней мере, этот шаг проанонсировал Дональд Трамп после безрезультатных переговоров в Исламабаде с Ираном. В КСИР же заявили, что иранцы внедрят постоянный механизм контроля за судоходством. Ранее посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи допустил в интервью RTVI, что Ормузкий пролив может быть национализирован, повторив судьбу Суэцкого канала.

Какой будет блокада США

По данным Центрального командования США (CENTCOM), с 10:00 утра по восточному времени (17:00 по московскому времени) американские военно-морские силы начнут блокировать все суда, которые следуют в иранские порты или выходят из них.

Озвученная незадолгодо этого угроза Трампа звучала более масштабно — в отношении всех без исключения судов. «Военно-морские силы Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут процесс блокирования любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал он написал в своей сети Truth Social.

Тем временем спикер иранского парламента Мохаммеб Багер Галибаф — один из главный участников переговоров с делегацией США 12 апреля — опубликовал в соцсети X карту с ценами на бензин на автозаправках около Белого дома с саркастическим комментарием: «Наслаждайтесь нынешними ценами на заправках. С так называемой «блокадой» скоро вы будете вспоминать с ностальгией цены на бензин в 4-5 долларов».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана уже заявил, что любое приближение военных кораблей к проливу с целью блокады будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня и пресекаться жесткими мерами. Иранские власти настаивают, что пролив остается под контролем Исламской республики.

«Иранский пролив стал самым эффективным оружием в своей асимметричной войне с США. С 28 февраля США и Израиль обстреливают Иран , поразив тысячи целей и убив десятки высокопоставленных лидеров страны. В ответ Иран фактически перекрыл пролив — жизненно важный водный путь, через который в обычное время проходит около 20% мирового объема нефти, — что привело к росту цен на нефть и усилило опасения по поводу роста инфляции», — признает The Guardian.

Как отмечает издание, американские военные пока не предоставили особых подробностей, в том числе о том, сколько военных кораблей будет задействовано, будут ли использоваться боевые самолеты и будут ли им помогать союзники США в Персидском заливе.

«Эксперты считают маловероятным, что американские военные станут применять ракеты или другое оружие против танкеров, учитывая риск экологической катастрофы. Наиболее вероятный сценарий — попытка ВМС США заставить суда изменить курс с помощью угроз, а если это не сработает, они направят вооруженные абордажные отряды для физического захвата кораблей», — предполагает The Guardian.

Также 11 апреля силы CENTCOM начали подготовку к разминированию Ормузского пролива. Сообщалось, что эсминцы ВМС США USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy «прошли через Ормузский пролив и приступили к операции в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полного очищения пролива от морских мин, ранее установленных КСИР». Однако иранские военные это опровергли.

Иран применил многоуровневую наступательную стратегию для установления контроля над проливом, пишет CNN. По данным The New York Times, он был заминирован при помощи небольших судов. Однако впоследствии иранцы «не смогли обнаружить мины, которые сами же установили». «Иран не может открыть Ормузский пролив для увеличения судоходства, поскольку не может обнаружить все установленные в акватории мины и не обладает возможностью их обезвреживания», — утверждает правительственный источник CNN. Впоследствии КСИР выпустил предупреждения об угрозе столкновения кораблей с морскими минами, а местные СМИ, в том числе агентство Tasnim, опубликовали карты с указанием обходных безопасных маршрутов и тех узких мест в проливе, где суда могут нарваться на мины. По данным Института изучения войны ISW, только за месяц с начала боевых действий — 28 февраля по 26 марта — Иран атаковал, по меньшей мере, 19 судов вблизи Ормузского пролива, в Персидском заливе и в Оманском заливе.

Ормуз национализируют?

«Есть предложение, согласно которому Иран и Оман будут взимать плату, как это происходит с Суэцким каналом. Наше искреннее желание — чтобы проход был свободным для всех. Но, конечно, только время покажет, потому что это очень тонкий момент. Я думаю, мы возвращаемся к событиям 1956 года, когда Египет национализировал Суэцкий канал. Мы становимся свидетелями истории, которая повторяется в наши дни», — рассказал в интервью RTVI посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи.

При этом дипломат выражал надежду, что стороны все же сумеют выйти на договоренность, которая «обеспечит свободный транзит для всех стран мира». По данным посла, в настоящее время суда Пакистана, России и Китая, которые сумели договориться с Тегераном, проходят через канал без уплаты пошлин.