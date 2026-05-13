Внучку наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова нашли мертвой в центре Москвы, сообщили ТАСС и РБК со ссылкой на источники. По словам собеседников, она совершила суицид.

Женщину обнаружили без сознания возле ее дома на 3-й Фрунзенской улице вечером во вторник, 12 мая, спасти ее не удалось, пишет «МК».

Предварительно, причиной смерти стало самоубийство, рассказал источник ТАСС в оперативных службах. Женщине было 80 лет.

Имя погибшей не называется. По данным «МК», она была дочерью сына Максима Литвинова от второго брака. Женщина работала в Институте океанологии, занималась изучением иглокожих.

Максим Литвинов (1876 — 1951) стал заместителем наркома иностранных дел СССР в 1921 году. В 1930-м был назначен наркомом, проработал на этом посту до 1939-го. В 1941—1943 годах был чрезвычайным и полномочным послом СССР в США. Затем возглавил Комиссию по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства мира. Умер 31 декабря 1951 года.

В начале мая в квартире Дома на набережной в Москве был найден мертвым советский и российский военачальник генерал-полковник Станислав Петров. Ему было 87 лет. По данным «МК», предварительной причиной смерти стало самоубийство.

Станислав Петров был последним командующим войсками химзащиты СССР (1989-1992) и первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (1992-2001).